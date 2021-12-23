Путин: радость материнства выше материальных благ

23 декабря 2021 в 16:52 Размер текста - 17 +

Россиянам надо показывать все положительные стороны большой дружной семьи, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне не хотят заводить детей из-за экономических проблем, а также изменения приоритетов в жизни людей. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. Он отметил, что радость материнства и отцовства должна быть выше материальных благ. «Связано это с изменением экономической ситуации и расширением горизонта планирования. Все-таки поднять на ноги малыша — это тяжелое дело. И финансово непростое. Есть вещи более тонкие и глубоко-лежащие. Это связано с изменением интересов и приоритетов в жизни людей, в том числе женщин детородного возраста. Карьера и благосостояние — важные вещи, но понимание, что счастье отцовства и материнства выше материального, должно спокойно внедряться в сознание людей», — заявил Владимир Путин. Глава государства меж тем подчеркнул, что граждан, которые хотят завести ребенка, необходимо поддерживать материально. Ранее он анонсировал новые выплаты для семей, чтобы обеспечить поддержкой детей всех возрастов. По словам Путина, их введут в ближайшие полтора года. Ранее стало известно, что правительство РФ готовит новую дорожную карту комплексной социальной помощи. В рамках нее кабмин, в частности, предлагает реализовать дополнительные меры поддержки малообеспеченных россиян и семей с детьми. Они должны охватить все категории россиян. До этого Путин сообщил, что на новые меры поддержки из бюджета будет направлено порядка 41,5 триллиона рублей. Пресс-конференции по итогам года президент РФ проводит ежегодно с 2001 года. В 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19, она прошла в офлайн-режиме. На пресс-конференции присутствуют 507 иностранных и российских журналистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне не хотят заводить детей из-за экономических проблем, а также изменения приоритетов в жизни людей. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. Он отметил, что радость материнства и отцовства должна быть выше материальных благ. «Связано это с изменением экономической ситуации и расширением горизонта планирования. Все-таки поднять на ноги малыша — это тяжелое дело. И финансово непростое. Есть вещи более тонкие и глубоко-лежащие. Это связано с изменением интересов и приоритетов в жизни людей, в том числе женщин детородного возраста. Карьера и благосостояние — важные вещи, но понимание, что счастье отцовства и материнства выше материального, должно спокойно внедряться в сознание людей», — заявил Владимир Путин. Глава государства меж тем подчеркнул, что граждан, которые хотят завести ребенка, необходимо поддерживать материально. Ранее он анонсировал новые выплаты для семей, чтобы обеспечить поддержкой детей всех возрастов. По словам Путина, их введут в ближайшие полтора года. Ранее стало известно, что правительство РФ готовит новую дорожную карту комплексной социальной помощи. В рамках нее кабмин, в частности, предлагает реализовать дополнительные меры поддержки малообеспеченных россиян и семей с детьми. Они должны охватить все категории россиян. До этого Путин сообщил, что на новые меры поддержки из бюджета будет направлено порядка 41,5 триллиона рублей. Пресс-конференции по итогам года президент РФ проводит ежегодно с 2001 года. В 2021 году, несмотря на пандемию COVID-19, она прошла в офлайн-режиме. На пресс-конференции присутствуют 507 иностранных и российских журналистов.