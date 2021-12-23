Путин пообещал новые выплаты детям в ближайшие 1,5 года

23 декабря 2021 в 16:48 Размер текста - 17 +

Путин назвал необходимыми меры поддержки семей государством для улучшения демографии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Власти РФ введут новые выплаты для семей, чтобы обеспечить поддержкой детей всех возрастов, от рождения до окончания школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с большой пресс-конференции главы государства. «Поднять на ноги малыша — это довольно сложное дело, в финансовом отношении очень непростое. Все наши меры направлены на то, чтобы выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. На каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Закроем все разрывы, касающиеся возраста ребенка. И сделаем это в перспективе ближайших полутора лет», — рассказал Владимир Путин. Президент также отметил, что демографические ямы в России за последний век случались дважды: во время Великой Отечественной войны и когда распадался СССР. По словам Путина, в это время у населения был короткий горизонт планирования, буквально в несколько дней. «С 2004 года число рождений начало нарастать. Банально, но это связано с изменением экономики и расширением горизонта планирования», — добавил глава государства. Путин ежегодно проводит пресс-конференции с 2001 года. В 2021 году на ней присутствуют 507 журналистов из России и других стран. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Ранее глава государства оценил рост цен в России и спрогнозировал уровень зарплат в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти РФ введут новые выплаты для семей, чтобы обеспечить поддержкой детей всех возрастов, от рождения до окончания школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с большой пресс-конференции главы государства. «Поднять на ноги малыша — это довольно сложное дело, в финансовом отношении очень непростое. Все наши меры направлены на то, чтобы выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства. На каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Закроем все разрывы, касающиеся возраста ребенка. И сделаем это в перспективе ближайших полутора лет», — рассказал Владимир Путин. Президент также отметил, что демографические ямы в России за последний век случались дважды: во время Великой Отечественной войны и когда распадался СССР. По словам Путина, в это время у населения был короткий горизонт планирования, буквально в несколько дней. «С 2004 года число рождений начало нарастать. Банально, но это связано с изменением экономики и расширением горизонта планирования», — добавил глава государства. Путин ежегодно проводит пресс-конференции с 2001 года. В 2021 году на ней присутствуют 507 журналистов из России и других стран. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Ранее глава государства оценил рост цен в России и спрогнозировал уровень зарплат в стране.