На Украине раскрыли, как ультиматум Путина повлиял на США

США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале.
«Путин четко дал понять, что, если американцы продолжат провокационную политику, в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдет к прямым действиям по пресечению провокаций и создаваемой угрозы через возможное расширение НАТО и размещение их войск на территории Украины», — написал Кива. По его мнению, после ультиматума Путина, США «начнут сворачивать» свое присутствие и деятельность на территории Украины.
Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.
США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале. «Путин четко дал понять, что, если американцы продолжат провокационную политику, в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдет к прямым действиям по пресечению провокаций и создаваемой угрозы через возможное расширение НАТО и размещение их войск на территории Украины», — написал Кива. По его мнению, после ультиматума Путина, США «начнут сворачивать» свое присутствие и деятельность на территории Украины. Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.