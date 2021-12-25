На Украине раскрыли, как ультиматум Путина повлиял на США

26 декабря 2021 в 06:19 Размер текста - 17 +

Путин заставил США отступить, считает Кива Фото: Владимир Андреев © URA.RU США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале. «Путин четко дал понять, что, если американцы продолжат провокационную политику, в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдет к прямым действиям по пресечению провокаций и создаваемой угрозы через возможное расширение НАТО и размещение их войск на территории Украины», — написал Кива. По его мнению, после ультиматума Путина, США «начнут сворачивать» свое присутствие и деятельность на территории Украины. Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале. «Путин четко дал понять, что, если американцы продолжат провокационную политику, в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдет к прямым действиям по пресечению провокаций и создаваемой угрозы через возможное расширение НАТО и размещение их войск на территории Украины», — написал Кива. По его мнению, после ультиматума Путина, США «начнут сворачивать» свое присутствие и деятельность на территории Украины. Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.