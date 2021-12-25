25 декабря 2021

На Украине раскрыли, как ультиматум Путина повлиял на США

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Путин заставил США отступить, считает Кива Фото:

США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале.

«Путин четко дал понять, что, если американцы продолжат провокационную политику, в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдет к прямым действиям по пресечению провокаций и создаваемой угрозы через возможное расширение НАТО и размещение их войск на территории Украины», — написал Кива. По его мнению, после ультиматума Путина, США «начнут сворачивать» свое присутствие и деятельность на территории Украины.

Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.

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США прекратят свое присутствие на Украине после пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале. «Путин четко дал понять, что, если американцы продолжат провокационную политику, в отношении его страны, используя Украину, Россия перейдет к прямым действиям по пресечению провокаций и создаваемой угрозы через возможное расширение НАТО и размещение их войск на территории Украины», — написал Кива. По его мнению, после ультиматума Путина, США «начнут сворачивать» свое присутствие и деятельность на территории Украины. Ранее Путин обвинил США в обмане России. По словам главы государства, в 1990-е годы НАТО обещала Москве, что не будет расширяться на Восток. Путин потребовал, чтобы Запад немедленно дал России гарантии безопасности. Он подчеркнул, что именно США размещают ракеты у границ нашей страны, а не наоборот.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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