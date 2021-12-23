Путин обвинил США в обмане России. «Идите вы со своими озабоченностями»

23 декабря 2021 в 15:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин потребовал, чтобы НАТО отказалось от продвижения на Восток Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Реакция России на попытки США и стран НАТО расширить свое влияние на Восток адекватна. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. Он подчеркнул, что не Россия ставит ракеты рядом с границами США, а наоборот. Российский лидер уличил США и НАТО в обмане. «Это США пришли со своими ракетами к нашему дому», — заявил Путин. Он также обвинил США в обмане России, напомнив, что в 1990-е годы страны-участницы НАТО пообещали, что альянс не будет расширяться на Восток. Президент РФ потребовал, чтобы США и Запад немедленно дали России гарантии безопасности. «Вопрос в безопасности. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в девяностые годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности — будем делать то, что считаем нужным (президент РФ говорит от лица США, прим. URA.RU). Раз, два, три, четыре, пять — пять волн расширения», — заявил Владимир Путин. Президент РФ уточнил, что действия России будут зависеть не от хода переговоров с США, а от того, как будут обеспечены гарантии безопасности. Путин подчеркнул неприемлемость расширения НАТО на Восток. «Вы должны нам дать гарантии! Немедленно и сейчас! А не забалтывать десятилетиями!» — потребовал глава государства. Ранее Путин сообщил, что Москва предоставит Североатлантическому альянсу проекты документов, исключающих его расширение на Восток. Об этом он рассказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По словам главы государства, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Позже Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Реакция России на попытки США и стран НАТО расширить свое влияние на Восток адекватна. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции. Он подчеркнул, что не Россия ставит ракеты рядом с границами США, а наоборот. Российский лидер уличил США и НАТО в обмане. «Это США пришли со своими ракетами к нашему дому», — заявил Путин. Он также обвинил США в обмане России, напомнив, что в 1990-е годы страны-участницы НАТО пообещали, что альянс не будет расширяться на Восток. Президент РФ потребовал, чтобы США и Запад немедленно дали России гарантии безопасности. «Вопрос в безопасности. Ни одного дюйма на восток — сказали нам в девяностые годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности — будем делать то, что считаем нужным (президент РФ говорит от лица США, прим. URA.RU). Раз, два, три, четыре, пять — пять волн расширения», — заявил Владимир Путин. Президент РФ уточнил, что действия России будут зависеть не от хода переговоров с США, а от того, как будут обеспечены гарантии безопасности. Путин подчеркнул неприемлемость расширения НАТО на Восток. «Вы должны нам дать гарантии! Немедленно и сейчас! А не забалтывать десятилетиями!» — потребовал глава государства. Ранее Путин сообщил, что Москва предоставит Североатлантическому альянсу проекты документов, исключающих его расширение на Восток. Об этом он рассказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По словам главы государства, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Позже Министерство иностранных дел РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Итоговая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря. Несмотря на пандемию коронавируса, она состоялась в офлайн-формате. Организаторы приняли беспрецедентные меры безопасности. В частности, на входе журналистов обрабатывали частицами серебра. Всего на пресс-конференции Путина присутствует 507 российских и иностранных журналистов.