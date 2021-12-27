Текслер рассказал Лаврову, как решить задачу, озвученную Путиным

Губернатор предложил ускорить процесс получение российского гражданства иностранными учеными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер предложил упростить процесс получения российского гражданства иностранным ученым, что позволит быстрее решить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным. Свое предложение Текслер озвучил 28 декабря главе МИД РФ Сергею Лаврову на заседании комиссии Генсовета «Единой России». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Сейчас процедура по присвоению гражданства иностранным ученым занимает около трех и более лет. Мне кажется, будет правильно, если мы для таких людей введем ускоренный режим, соблюдая необходимую проверку со стороны спецслужб», — передает слова губернатора его пресс-служба.

Сергей Лавров поддержал предложение челябинского губернатора. Оно будет проработано детально.

Заседание Генсовета «Единой России» было посвящено международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Ранее президент РФ назвал такую поддержку одним из важнейших приоритетов России.

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