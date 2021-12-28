Власти Подмосковья планируют избавиться от обманутых дольщиков

Вопрос обманутых дольщиков в Подмосковье планируют закрыть в 2023 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Задача поставлена президентом. Я пообещал исполнить это поручение — в 2023 году эту тему закрыть», — сказал Воробьем на встрече с журналистами, передает телеканал 360.
На данный момент в регионе 25 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. За 2022 года власти Подмосковья планируют решить вопрос по 14,7 тысячам из них, а в 2023 — выдать ключи или компенсацию еще 10,9 тысячам человек.
Вопрос обманутых дольщиков в Подмосковье планируют закрыть в 2023 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Задача поставлена президентом. Я пообещал исполнить это поручение — в 2023 году эту тему закрыть», — сказал Воробьем на встрече с журналистами, передает телеканал 360. На данный момент в регионе 25 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. За 2022 года власти Подмосковья планируют решить вопрос по 14,7 тысячам из них, а в 2023 — выдать ключи или компенсацию еще 10,9 тысячам человек.