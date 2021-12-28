Власти Подмосковья планируют избавиться от обманутых дольщиков

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За два года планируется помочь решить проблему 25 тысяч человек, оставшихся без жилья Фото:

Вопрос обманутых дольщиков в Подмосковье планируют закрыть в 2023 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Задача поставлена президентом. Я пообещал исполнить это поручение — в 2023 году эту тему закрыть», — сказал Воробьем на встрече с журналистами, передает телеканал 360.

На данный момент в регионе 25 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. За 2022 года власти Подмосковья планируют решить вопрос по 14,7 тысячам из них, а в 2023 — выдать ключи или компенсацию еще 10,9 тысячам человек.

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Вопрос обманутых дольщиков в Подмосковье планируют закрыть в 2023 году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Задача поставлена президентом. Я пообещал исполнить это поручение — в 2023 году эту тему закрыть», — сказал Воробьем на встрече с журналистами, передает телеканал 360. На данный момент в регионе 25 тысяч человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. За 2022 года власти Подмосковья планируют решить вопрос по 14,7 тысячам из них, а в 2023 — выдать ключи или компенсацию еще 10,9 тысячам человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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