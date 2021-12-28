Участок улицы возле центральной площади будет перекрыт во время торжественных мероприятий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 31 декабря перекроют участок улицы Гоголя, который находится в центре города. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«О закрытии движения транспорта 31 декабря 2021 года. <…> Разрешить закрытие движения всех видов транспорта на время проведения праздничных мероприятий с 17:00 часов до 19:00 часов 31 декабря 2021 года по ул. Гоголя от ул. Томина до ул. Ленина», — указано в документе.

Мэрия ограничит движение транспорта для обеспечения антитеррористической безопасности во время торжественных мероприятий. В администрации рекомендовали представителям полиции проконтролировать соблюдение постановления на перекрытых участках.

Ранее стало известно, что в Кургане 31 декабря в 18:00 на центральной площади пройдет церемония открытия новогодней елки. В 23:30 недалеко от площади пройдет праздничный забег.

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