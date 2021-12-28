Курганцам в новогодние выходные, в том числе, предлагают заняться активным отдыхом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Курганской области не во все учреждения и организации можно попасть без QR-кода. При этом есть достаточно мест не в помещениях, где можно отдохнуть в новогодние праздники без предъявления специальных документов. URA.RU составило список таких мест и мероприятий.

Места:

Белозерский район: этнокультурный центр «Савин», экскурсионная тропа «Рябиновый дол»;

Далматово: окрестности мужского монастыря, спортивно-ландшафтный парк «Березовая роща», ледовый городок;

Курган: центр зимних видов спорта в поселке Увал, горнолыжный центр «Райдер 45», лыжная база «Динамо», лыжная база КМЗ, каток в Детском парке;

Шадринск и Шадринский район: центр города с купеческой архитектурой, аграрно-туристический комплекс.

Мероприятия в Кургане:

31 декабря 18:00 — церемония открытия новогодней елки на центральной площади;

31 декабря 23:30 — праздничный забег около кинотеатра «Россия»;

4 января в 12:00 — забег на тюбингах в ЦПКиО.

Полная афиша мероприятий размещена на сайте мэрии Кургана. Также свои праздничные программы готовят и в других районах и муниципальных округах региона.

До 15 января жители Курганской области могут посещать торговые центры без QR-кодов. Однако это ограничение продолжает действовать в сферах общественного питания и оказания услуг. После смягчения ограничений число посетителей ТРЦ выросло.