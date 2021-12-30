Премьер Польши обвинил Москву и Брюссель в высоких ценах на газ

Евросоюз (ЕС) частично виноват в высоких ценах на газ и электроэнергию в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены энергии и газа», — сказал глава кабмина. Его слова прозвучали 30 декабря в эфире канала TVN24.
Матеуш Моравецкий добавил, что Москва использует российский газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) в качестве шантажа. Политик попросил властей Брюсселя отреагировать на это должным образом. Он предложил ответить решительной политикой в краткой перспективе и развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе.
По словам депутата республики Януша Ковальского, русские будут шантажировать Польшу путем приостановления работы газопровода «Ямал — Европа». Ковальский считает, что в данной ситуации также виновата сама Польша. По его мнению, она заключалась в отказе от строительства электростанции в Остроленке и переводе ее на газ.
Евросоюз (ЕС) частично виноват в высоких ценах на газ и электроэнергию в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены энергии и газа», — сказал глава кабмина. Его слова прозвучали 30 декабря в эфире канала TVN24. Матеуш Моравецкий добавил, что Москва использует российский газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) в качестве шантажа. Политик попросил властей Брюсселя отреагировать на это должным образом. Он предложил ответить решительной политикой в краткой перспективе и развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе. По словам депутата республики Януша Ковальского, русские будут шантажировать Польшу путем приостановления работы газопровода «Ямал — Европа». Ковальский считает, что в данной ситуации также виновата сама Польша. По его мнению, она заключалась в отказе от строительства электростанции в Остроленке и переводе ее на газ.