Премьер Польши обвинил Москву и Брюссель в высоких ценах на газ

31 декабря 2021 в 04:27 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий считает виноватыми Россию и Бельгию виноватыми в высоких ценах на газ в Европе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Евросоюз (ЕС) частично виноват в высоких ценах на газ и электроэнергию в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены энергии и газа», — сказал глава кабмина. Его слова прозвучали 30 декабря в эфире канала TVN24. Матеуш Моравецкий добавил, что Москва использует российский газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) в качестве шантажа. Политик попросил властей Брюсселя отреагировать на это должным образом. Он предложил ответить решительной политикой в краткой перспективе и развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе. По словам депутата республики Януша Ковальского, русские будут шантажировать Польшу путем приостановления работы газопровода «Ямал — Европа». Ковальский считает, что в данной ситуации также виновата сама Польша. По его мнению, она заключалась в отказе от строительства электростанции в Остроленке и переводе ее на газ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Евросоюз (ЕС) частично виноват в высоких ценах на газ и электроэнергию в Европе. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. «Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены энергии и газа», — сказал глава кабмина. Его слова прозвучали 30 декабря в эфире канала TVN24. Матеуш Моравецкий добавил, что Москва использует российский газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) в качестве шантажа. Политик попросил властей Брюсселя отреагировать на это должным образом. Он предложил ответить решительной политикой в краткой перспективе и развитием газовой и энергетической инфраструктуры в длительной перспективе. По словам депутата республики Януша Ковальского, русские будут шантажировать Польшу путем приостановления работы газопровода «Ямал — Европа». Ковальский считает, что в данной ситуации также виновата сама Польша. По его мнению, она заключалась в отказе от строительства электростанции в Остроленке и переводе ее на газ.