Польский депутат обвинил Россию в шантаже

Российские власти планируют начать шантажировать Польшу путем приостановления работы газопровода «Ямал — Европа». С таким мнением выступил депутат республики Януш Ковальский.
«Русские будут безжалостно пытаться создать кризисную ситуацию и шантажировать. Я выдвигаю тезис о том, что нас ждет повторение 2009 и 2010 годов с еще большим импульсом. Это означает попытку привести к межправительственным переговорам, в которых Польшу поставят у стены, потому что в некоторые районы республики будет невозможно поставлять газ, кроме российского», — сказал Ковальский польскому изданию wPolityce.
Депутат сейчас также утверждает, что в данной ситуации виновата сама Польша. «Эта ошибка, одна из самых больших стратегических ошибок — это мое мнение — конечно, заключалась в отказе от строительства электростанции в Остроленке и переводе ее на газ», — подытожил он.
Российские власти планируют начать шантажировать Польшу путем приостановления работы газопровода «Ямал — Европа». С таким мнением выступил депутат республики Януш Ковальский. «Русские будут безжалостно пытаться создать кризисную ситуацию и шантажировать. Я выдвигаю тезис о том, что нас ждет повторение 2009 и 2010 годов с еще большим импульсом. Это означает попытку привести к межправительственным переговорам, в которых Польшу поставят у стены, потому что в некоторые районы республики будет невозможно поставлять газ, кроме российского», — сказал Ковальский польскому изданию wPolityce. Депутат сейчас также утверждает, что в данной ситуации виновата сама Польша. «Эта ошибка, одна из самых больших стратегических ошибок — это мое мнение — конечно, заключалась в отказе от строительства электростанции в Остроленке и переводе ее на газ», — подытожил он. Ранее польский журналист Бартош Бартчак заявил, что Польша имеет возможность стать региональной сверхдержавой за счет деградации России и Германии. Бартчак выразил мнение, что Польша станет ориентиром для Белоруссии и Украины, передает «Федеральное агентство новостей».