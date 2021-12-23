23 декабря 2021

Польский депутат обвинил Россию в шантаже

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, галстук, наручные часы, деловой костюм, живот, дресс код, руки, шариковая ручка
Депутат Ковальский заявил, что РФ готовится приступить к энергетическому шантажу Польши Фото:

Российские власти планируют начать шантажировать Польшу путем приостановления работы газопровода «Ямал — Европа». С таким мнением выступил депутат республики Януш Ковальский.

«Русские будут безжалостно пытаться создать кризисную ситуацию и шантажировать. Я выдвигаю тезис о том, что нас ждет повторение 2009 и 2010 годов с еще большим импульсом. Это означает попытку привести к межправительственным переговорам, в которых Польшу поставят у стены, потому что в некоторые районы республики будет невозможно поставлять газ, кроме российского», — сказал Ковальский польскому изданию wPolityce.

Депутат сейчас также утверждает, что в данной ситуации виновата сама Польша. «Эта ошибка, одна из самых больших стратегических ошибок — это мое мнение — конечно, заключалась в отказе от строительства электростанции в Остроленке и переводе ее на газ», — подытожил он.

Ранее польский журналист Бартош Бартчак заявил, что Польша имеет возможность стать региональной сверхдержавой за счет деградации России и Германии. Бартчак выразил мнение, что Польша станет ориентиром для Белоруссии и Украины, передает «Федеральное агентство новостей».

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Российские власти планируют начать шантажировать Польшу путем приостановления работы газопровода «Ямал — Европа». С таким мнением выступил депутат республики Януш Ковальский. «Русские будут безжалостно пытаться создать кризисную ситуацию и шантажировать. Я выдвигаю тезис о том, что нас ждет повторение 2009 и 2010 годов с еще большим импульсом. Это означает попытку привести к межправительственным переговорам, в которых Польшу поставят у стены, потому что в некоторые районы республики будет невозможно поставлять газ, кроме российского», — сказал Ковальский польскому изданию wPolityce. Депутат сейчас также утверждает, что в данной ситуации виновата сама Польша. «Эта ошибка, одна из самых больших стратегических ошибок — это мое мнение — конечно, заключалась в отказе от строительства электростанции в Остроленке и переводе ее на газ», — подытожил он. Ранее польский журналист Бартош Бартчак заявил, что Польша имеет возможность стать региональной сверхдержавой за счет деградации России и Германии. Бартчак выразил мнение, что Польша станет ориентиром для Белоруссии и Украины, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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