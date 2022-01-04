04 января 2022

Опрос: россияне назвали ожидаемого преемника Путина

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Часть россиян видит в Сергее Шойгу будущего преемника Владимира Путина Фото:

Согласно данным опроса Центра исследований политической культуры РФ (ЦИПКР), проведенного совместно с КПРФ, большинство россиян хотели бы видеть министра обороны РФ Сергея Шойгу, или председателя правительства Михаила Мишустина будущим президентом России. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте КПРФ.

Согласно данным опроса, 18% опрошенных хотели бы видеть Шойгу будущим президентом России. 15% поддерживают кандидатуру премьер-министра РФ Михаила Мишустина. За лидера партии «Единая Россия» Дмитрий Медведева выступают 2% опрошенных.

Опрос проводился в формате телефонного интервью. Было опрошено 1500 респондентов разного возраста.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин порекомендует россиянам своего преемника. Сам президент отметил, что незаменимых людей нет и преемник обязательно появится, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Согласно данным опроса Центра исследований политической культуры РФ (ЦИПКР), проведенного совместно с КПРФ, большинство россиян хотели бы видеть министра обороны РФ Сергея Шойгу, или председателя правительства Михаила Мишустина будущим президентом России. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте КПРФ. Согласно данным опроса, 18% опрошенных хотели бы видеть Шойгу будущим президентом России. 15% поддерживают кандидатуру премьер-министра РФ Михаила Мишустина. За лидера партии «Единая Россия» Дмитрий Медведева выступают 2% опрошенных. Опрос проводился в формате телефонного интервью. Было опрошено 1500 респондентов разного возраста. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин порекомендует россиянам своего преемника. Сам президент отметил, что незаменимых людей нет и преемник обязательно появится, пишет «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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