Кремль: Путин порекомендует россиянам своего преемника

17 декабря 2021 в 20:46 Размер текста - 17 +

Когда Владимир Путин определится со своим преемником, он вероятнее всего его порекомендуют, считают в Кремле Фото: Владимир Андреев © URA.RU После того, как президент РФ Владимир Путин определится со своим преемником на посту главы государства, он с большой долей вероятности порекомендует его. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У Путина когда-то будут предпочтения в отношении преемника. И наверняка он его порекомендует», — заявил Песков в интервью с журналисткой Тиной Канделаки в эфире телеканала RTVI. Следующие выборы президента пройдут в России в 2024 году. Действующий глава государства Владимир Путин заявлял, что пока не принял решение, будет ли выдвигать на них свою кандидатуру. В то же время он отметил важность того, что у него, по Конституции, есть право идти на очередной срок. По его мнению, это стабилизируют ситуацию в стране. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После того, как президент РФ Владимир Путин определится со своим преемником на посту главы государства, он с большой долей вероятности порекомендует его. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У Путина когда-то будут предпочтения в отношении преемника. И наверняка он его порекомендует», — заявил Песков в интервью с журналисткой Тиной Канделаки в эфире телеканала RTVI. Следующие выборы президента пройдут в России в 2024 году. Действующий глава государства Владимир Путин заявлял, что пока не принял решение, будет ли выдвигать на них свою кандидатуру. В то же время он отметил важность того, что у него, по Конституции, есть право идти на очередной срок. По его мнению, это стабилизируют ситуацию в стране.