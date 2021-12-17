Кремль: Путин порекомендует россиянам своего преемника

После того, как президент РФ Владимир Путин определится со своим преемником на посту главы государства, он с большой долей вероятности порекомендует его. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«У Путина когда-то будут предпочтения в отношении преемника. И наверняка он его порекомендует», — заявил Песков в интервью с журналисткой Тиной Канделаки в эфире телеканала RTVI.
Следующие выборы президента пройдут в России в 2024 году. Действующий глава государства Владимир Путин заявлял, что пока не принял решение, будет ли выдвигать на них свою кандидатуру. В то же время он отметил важность того, что у него, по Конституции, есть право идти на очередной срок. По его мнению, это стабилизируют ситуацию в стране.
После того, как президент РФ Владимир Путин определится со своим преемником на посту главы государства, он с большой долей вероятности порекомендует его. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «У Путина когда-то будут предпочтения в отношении преемника. И наверняка он его порекомендует», — заявил Песков в интервью с журналисткой Тиной Канделаки в эфире телеканала RTVI. Следующие выборы президента пройдут в России в 2024 году. Действующий глава государства Владимир Путин заявлял, что пока не принял решение, будет ли выдвигать на них свою кандидатуру. В то же время он отметил важность того, что у него, по Конституции, есть право идти на очередной срок. По его мнению, это стабилизируют ситуацию в стране.