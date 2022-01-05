Мощный взрыв прозвучал в городской администрации в Актобе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Казахстане в городской администрации Актобе светошумовая граната взорвалась прямо в толпе протестующих. Об этом сообщает telegram-канал «Подъем».

На кадрах, которые опубликовал telegram-канал «Подъем», видно и слышно четыре взрыва светошумовых гранат. Затем протестующие отбегают от входа в здание.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Дело дошло до столкновений с полицией. Позднее они охватили всю страну и продолжают набирать обороты. 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы. В двух регионах страны ввели режим ЧМ и комендантский час, пишет RT.