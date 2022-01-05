В Актобе светошумовая граната взорвалась в толпе протестующих. Видео

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Москва, силовики, протестующие, митинг, росгвардия, протест, навальнинг, винтилово, омон, хапун, задержание актививстов
Мощный взрыв прозвучал в городской администрации в Актобе Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Казахстане в городской администрации Актобе светошумовая граната взорвалась прямо в толпе протестующих. Об этом сообщает telegram-канал «Подъем».

На кадрах, которые опубликовал telegram-канал «Подъем», видно и слышно четыре взрыва светошумовых гранат. Затем протестующие отбегают от входа в здание.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Дело дошло до столкновений с полицией. Позднее они охватили всю страну и продолжают набирать обороты. 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы. В двух регионах страны ввели режим ЧМ и комендантский час, пишет RT.

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В Казахстане в городской администрации Актобе светошумовая граната взорвалась прямо в толпе протестующих. Об этом сообщает telegram-канал «Подъем». На кадрах, которые опубликовал telegram-канал «Подъем», видно и слышно четыре взрыва светошумовых гранат. Затем протестующие отбегают от входа в здание. Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на бензин. Дело дошло до столкновений с полицией. Позднее они охватили всю страну и продолжают набирать обороты. 5 января протестующие захватили резиденцию президента в Алматы. В двух регионах страны ввели режим ЧМ и комендантский час, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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