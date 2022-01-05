Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Челябинск , митинг, полиция, омон
Силовики не смогли отбить напор протестующих Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Протестующие взяли под контроль резиденцию президента Казахстана в Алматы. СМИ сообщают о пожаре внутри здания.

«Протестующие захватили алматинскую резиденцию главы Казахстана», — передает ТАСС. После того, как протестующие ворвались в здание, там начался пожар.

Резиденция охвачена дымом. Из окон второго этажа вырывается пламя. Сколько человек находится в здании на данный момент неизвестно.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Позднее беспорядки захватили всю страну и продолжают набирать обороты.

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Протестующие взяли под контроль резиденцию президента Казахстана в Алматы. СМИ сообщают о пожаре внутри здания. «Протестующие захватили алматинскую резиденцию главы Казахстана», — передает ТАСС. После того, как протестующие ворвались в здание, там начался пожар. Резиденция охвачена дымом. Из окон второго этажа вырывается пламя. Сколько человек находится в здании на данный момент неизвестно. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Позднее беспорядки захватили всю страну и продолжают набирать обороты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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