Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана

Силовики не смогли отбить напор протестующих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Протестующие взяли под контроль резиденцию президента Казахстана в Алматы. СМИ сообщают о пожаре внутри здания.

«Протестующие захватили алматинскую резиденцию главы Казахстана», — передает ТАСС. После того, как протестующие ворвались в здание, там начался пожар.

Резиденция охвачена дымом. Из окон второго этажа вырывается пламя. Сколько человек находится в здании на данный момент неизвестно.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на бензин. Позднее беспорядки захватили всю страну и продолжают набирать обороты.