Володин предложил создать в России сеть круглосуточных госаптек

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Организационное собрание фракции политической партии
Создание государственных аптек позволит контролировать цены и избежать спекуляций на лекарствах, считает Вячеслав Володин Фото:

В регионах России необходимо создать сеть круглосуточных государственных аптек с целью контроля за ценами на лекарства. С такой инициативой выступил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Открытие госаптек — правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью. Есть случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассортимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр. Необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.

Спикер Госдуму отметил, что при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках зачастую нельзя найти ответственного. «Создание государственных [аптек] поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы», — заключил Володин.

Ранее в Госдуме призвали обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно по требованию покупателя, пишет RT. Как отмечают авторы инициативы, такая мера позволит гражданам не переплачивать при покупке лекарств.

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В регионах России необходимо создать сеть круглосуточных государственных аптек с целью контроля за ценами на лекарства. С такой инициативой выступил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Открытие госаптек — правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью. Есть случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассортимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр. Необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдуму отметил, что при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках зачастую нельзя найти ответственного. «Создание государственных [аптек] поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы», — заключил Володин. Ранее в Госдуме призвали обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно по требованию покупателя, пишет RT. Как отмечают авторы инициативы, такая мера позволит гражданам не переплачивать при покупке лекарств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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