Володин предложил создать в России сеть круглосуточных госаптек

В регионах России необходимо создать сеть круглосуточных государственных аптек с целью контроля за ценами на лекарства. С такой инициативой выступил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
«Открытие госаптек — правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью. Есть случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассортимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр. Необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан», — написал Володин в своем telegram-канале.
Спикер Госдуму отметил, что при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках зачастую нельзя найти ответственного. «Создание государственных [аптек] поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы», — заключил Володин.
Ранее в Госдуме призвали обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно по требованию покупателя, пишет RT. Как отмечают авторы инициативы, такая мера позволит гражданам не переплачивать при покупке лекарств.
В регионах России необходимо создать сеть круглосуточных государственных аптек с целью контроля за ценами на лекарства. С такой инициативой выступил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Открытие госаптек — правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью. Есть случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Не хватает ассортимента — люди вынуждены ездить в поисках нужных лекарств в областной центр. Необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан», — написал Володин в своем telegram-канале. Спикер Госдуму отметил, что при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках зачастую нельзя найти ответственного. «Создание государственных [аптек] поможет решить эту проблему: возможно контролировать цены, ассортимент, график работы», — заключил Володин. Ранее в Госдуме призвали обязать аптеки продавать лекарственные препараты поштучно по требованию покупателя, пишет RT. Как отмечают авторы инициативы, такая мера позволит гражданам не переплачивать при покупке лекарств.