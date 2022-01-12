Глава НАТО заявил о готовности пойти навстречу России

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
Йенс Столтенберг сказал, что диалог с РФ необходим Фото:

Страны НАТО приложат усилия, чтобы найти политический путь в разговоре с Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции Столтенберга по итогам встречи России и альянса.

«Наш диалог труден, но еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед [в отношениях с Россией]», — отметил Йенс Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС.

В Кремле сообщили, что Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию больше всего беспокоит вопрос расширения НАТО, потому что альянс является инструментом конфронтации.

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Страны НАТО приложат усилия, чтобы найти политический путь в разговоре с Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции Столтенберга по итогам встречи России и альянса. «Наш диалог труден, но еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед [в отношениях с Россией]», — отметил Йенс Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. В Кремле сообщили, что Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию больше всего беспокоит вопрос расширения НАТО, потому что альянс является инструментом конфронтации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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