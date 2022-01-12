Глава НАТО заявил о готовности пойти навстречу России

Йенс Столтенберг сказал, что диалог с РФ необходимФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Страны НАТО приложат усилия, чтобы найти политический путь в разговоре с Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции Столтенберга по итогам встречи России и альянса.
«Наш диалог труден, но еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед [в отношениях с Россией]», — отметил Йенс Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС.
В Кремле сообщили, что Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию больше всего беспокоит вопрос расширения НАТО, потому что альянс является инструментом конфронтации.
Страны НАТО приложат усилия, чтобы найти политический путь в разговоре с Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции Столтенберга по итогам встречи России и альянса. «Наш диалог труден, но еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед [в отношениях с Россией]», — отметил Йенс Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. В Кремле сообщили, что Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию больше всего беспокоит вопрос расширения НАТО, потому что альянс является инструментом конфронтации.