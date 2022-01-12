Глава НАТО заявил о готовности пойти навстречу России

12 января 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг сказал, что диалог с РФ необходим Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны НАТО приложат усилия, чтобы найти политический путь в разговоре с Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции Столтенберга по итогам встречи России и альянса. «Наш диалог труден, но еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед [в отношениях с Россией]», — отметил Йенс Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. В Кремле сообщили, что Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию больше всего беспокоит вопрос расширения НАТО, потому что альянс является инструментом конфронтации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны НАТО приложат усилия, чтобы найти политический путь в разговоре с Россией. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции Столтенберга по итогам встречи России и альянса. «Наш диалог труден, но еще более необходим. Союзники по НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия, чтобы найти политический путь вперед [в отношениях с Россией]», — отметил Йенс Столтенберг, трансляция ведется на youtube-канале ТАСС. В Кремле сообщили, что Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию больше всего беспокоит вопрос расширения НАТО, потому что альянс является инструментом конфронтации.