Песков объяснил, что больше всего беспокоит Россию в НАТО

НАТО развивается как инструмент конфронтации, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос расширения НАТО больше всего беспокоит Россию, так как Альянс является инструментом конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Безусловно, любое расширение НАТО беспокоит Россию. НАТО это не институт развития, это инструмент конфронтации. Альянс так задумывался, он так реализован. И он так существует и развевается. Это очевидный факт. Поэтому расширение этого механизма представляет для нас угрозу», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия нужны гарантии, что Украина и Грузия не войдут в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не готов согласиться с ключевым требованием России. Переговоры между РФ и НАТО пройдут 12 января в Женеве.