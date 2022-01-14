В Москве генерала обвиняют в получении миллионной взятки

Следствие считает, что Андрей Кобан получил 5 миллионов рублей незаконно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майора Андрея Кобана обвинили в коррупции. Кобан, по версии следствия, получил 5 миллионов рублей взятки. Об этом сообщается на заседании 235 гарнизонного военного суда.

«Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

Также следователь попросил суд продлить срок содержания под стражей Кобана до 20 апреля, пишет LIFE . Отмечается также, что генерал был заключен в СИЗО еще в ноябре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас, пишет MK.RU .