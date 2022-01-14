В Москве генерала обвиняют в получении миллионной взятки

Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майора Андрея Кобана обвинили в коррупции. Кобан, по версии следствия, получил 5 миллионов рублей взятки. Об этом сообщается на заседании 235 гарнизонного военного суда.
«Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев, его слова приводит ТАСС.
Также следователь попросил суд продлить срок содержания под стражей Кобана до 20 апреля, пишет LIFE. Отмечается также, что генерал был заключен в СИЗО еще в ноябре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас, пишет MK.RU.
Начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майора Андрея Кобана обвинили в коррупции. Кобан, по версии следствия, получил 5 миллионов рублей взятки. Об этом сообщается на заседании 235 гарнизонного военного суда. «Генерал-майор Кобан обвиняется по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, он получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснил следователь ГВСУ СК РФ Виталий Дмитриев, его слова приводит ТАСС. Также следователь попросил суд продлить срок содержания под стражей Кобана до 20 апреля, пишет LIFE. Отмечается также, что генерал был заключен в СИЗО еще в ноябре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас, пишет MK.RU.