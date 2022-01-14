В Казахстане раскрыли детали жестокого убийства свердловчанки

15 января 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

Полиция Жамбылской области заявила, что погибшая при погромах россиянка получила огнестрельное ранение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Многодетная мать, 26-летняя Мария Ким из Тавды (Свердловская область), которая погибла 6 января в городе Тараз на юге Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции. «Погибшая женщина действительно была гражданкой РФ, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», — заявили РИА «Новости» в ведомстве. По данным СМИ, в Казахстане Ким работала администратором кофейни. Когда начались протесты, сотрудники кафе попросили владельца прислать за ними машину, но он отказался. В итоге Марии пришлось самой закрывать кафе. Когда она вышла на улицу, на нее напали мародеры. У погибшей осталось трое детей и муж Юрий, с которым она переехала в Казахстан из Свердловской области. Генконсульство уже связалось с семьей погибшей, чтобы обеспечить им необходимую помощь. В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они уже завершили свою миссию и начинают покидать Казахстан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Многодетная мать, 26-летняя Мария Ким из Тавды (Свердловская область), которая погибла 6 января в городе Тараз на юге Казахстана, скончалась от огнестрельного ранения. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции. «Погибшая женщина действительно была гражданкой РФ, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооруженные лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», — заявили РИА «Новости» в ведомстве. По данным СМИ, в Казахстане Ким работала администратором кофейни. Когда начались протесты, сотрудники кафе попросили владельца прислать за ними машину, но он отказался. В итоге Марии пришлось самой закрывать кафе. Когда она вышла на улицу, на нее напали мародеры. У погибшей осталось трое детей и муж Юрий, с которым она переехала в Казахстан из Свердловской области. Генконсульство уже связалось с семьей погибшей, чтобы обеспечить им необходимую помощь. В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Они уже завершили свою миссию и начинают покидать Казахстан.