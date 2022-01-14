Россиянка погибла в ходе беспорядков в Казахстане

14 января 2022 в 15:52 Размер текста - 17 +

Среди жертв беспорядков в Казахстане оказалась россиянка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Гражданка России погибли в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает посольство России в Казахстане в Instagram. «Поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с. г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г. р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении. В посольстве отметили, что российское Генконсульство в Алматы уже связалось с матерью девушки. «Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье М.В.Ким материальной помощи», — подчеркивается в сообщении. Также направлен запрос в правоохранительные органы Казахстана с просьбой провести расследование. В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Гражданка России погибли в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает посольство России в Казахстане в Instagram. «Поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с. г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г. р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении. В посольстве отметили, что российское Генконсульство в Алматы уже связалось с матерью девушки. «Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье М.В.Ким материальной помощи», — подчеркивается в сообщении. Также направлен запрос в правоохранительные органы Казахстана с просьбой провести расследование. В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.