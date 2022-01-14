Россиянка погибла в ходе беспорядков в Казахстане

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Среди жертв беспорядков в Казахстане оказалась россиянка Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Гражданка России погибли в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает посольство России в Казахстане в Instagram.

«Поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с. г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г. р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что российское Генконсульство в Алматы уже связалось с матерью девушки. «Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье М.В.Ким материальной помощи», — подчеркивается в сообщении. Также направлен запрос в правоохранительные органы Казахстана с просьбой провести расследование.

В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

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Гражданка России погибли в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает посольство России в Казахстане в Instagram. «Поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская обл.) на юге Казахстана во время погромов 6 января с. г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В.Ким, 1995 г. р. Преступление было совершено в момент, когда М.В.Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении. В посольстве отметили, что российское Генконсульство в Алматы уже связалось с матерью девушки. «Направлено обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье погибшей. В свою очередь, Генеральное консульство прорабатывает вопрос об оказании семье М.В.Ким материальной помощи», — подчеркивается в сообщении. Также направлен запрос в правоохранительные органы Казахстана с просьбой провести расследование. В начале января по Казахстану прокатились беспорядки, носившие террористический характер. В страну были введены миротворцы стран ОДКБ — России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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