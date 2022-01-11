Токаев: войска ОДКБ завершили миссию в Казахстане

Войска ОДКБ начнут покидать Казахстан через 2 дня, сообщил Токаев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Войска Организации Договора коллективной безопасности покинут Казахстан через два дня, их миссия завершена. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вывод войск займет не более 10 дней.

«Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в мажилисе парламента Казахстана, которое транслируется на youtube-канале «Хабар 24».

Президент подчеркнул, что без помощи миротворцев республика могла полностью утратить контроль над Алматы. После появления в стране военных ОДКБ власти Казахстана смогли перебросить в бывшую столицу дополнительные части спецназовцев и спасти город. Ранее Токаев в ходе заявил, что боевики отказались от планов по захвату резиденции президента после того, как узнали о прибытии миротворцев.

ОДКБ направила военную миссию в Казахстан по просьбе властей республики. Государству потребовалась поддержка для «преодоления террористической угрозы». Ранее политологи предположили, что за протестами, которые продолжаются в Казахстане со 2 января, стоят не обычные мирные жители, а профессиональные группировки боевиков-исламистов. Миротворцы осуществляли охрану важных государственных и военных объектов, а также содействовали силовикам Казахстана в стабилизации обстановки в стране. Им разрешили применять оружие в случае нападения вооруженных банд.

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