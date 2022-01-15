Зеленскому подсказали, как обманом встретиться с Путиным

16 января 2022 в 07:21 Размер текста - 17 +

Украинский генерал дал Зеленскому совет, как обманом встретиться с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк раскрыл, как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главе Украины следует сымитировать переговоры по Донбассу. Генерал отметил, что Зеленскому нужно устроить переговоры с лидерами Донецкой и Луганской народных республик, при этом необходимо заранее признать их недоговороспособными. «Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: „Там не с кем говорить, они конченые“», — подытожил он в эфире телеканала «Наш». Кроме того, по словам Вовка, Зеленскому придется уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Также он заявил, что украинский лидер должен изменить риторику по отношению к России. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский в 2021 году звонил президенту Путину, но разговор не состоялся. Он добавил, что главы России и Украины поговорят, как только Владимир Путин заявит о готовности к беседе и будет предмет для разговора. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не делала запросов о встрече Зеленского с Путиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк раскрыл, как украинскому лидеру Владимиру Зеленскому встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, главе Украины следует сымитировать переговоры по Донбассу. Генерал отметил, что Зеленскому нужно устроить переговоры с лидерами Донецкой и Луганской народных республик, при этом необходимо заранее признать их недоговороспособными. «Формальное действие: поехал, переговорил, сфотографировался с ними. Приехал со справкой, написал: „Там не с кем говорить, они конченые“», — подытожил он в эфире телеканала «Наш». Кроме того, по словам Вовка, Зеленскому придется уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Также он заявил, что украинский лидер должен изменить риторику по отношению к России. Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский в 2021 году звонил президенту Путину, но разговор не состоялся. Он добавил, что главы России и Украины поговорят, как только Владимир Путин заявит о готовности к беседе и будет предмет для разговора. Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина не делала запросов о встрече Зеленского с Путиным.