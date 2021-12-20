В Кремле рассказали о возможности встречи Путина и Зеленского

Украина не делала никаких запросов о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Какой-либо субстантивной подготовки встречи президентов не ведется. Никаких предложений от наших украинских коллег мы не получили», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU, находящийся на конференц-колле.
Ранее Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» хорошим поводом для встречи с Путиным. Он также отметил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, пишет RT.
Украина не делала никаких запросов о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Какой-либо субстантивной подготовки встречи президентов не ведется. Никаких предложений от наших украинских коллег мы не получили», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU, находящийся на конференц-колле. Ранее Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» хорошим поводом для встречи с Путиным. Он также отметил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, пишет RT.