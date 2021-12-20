В Кремле рассказали о возможности встречи Путина и Зеленского

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет
На данный момент не ведется подготовки встречи лидеров двух стран, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Украина не делала никаких запросов о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какой-либо субстантивной подготовки встречи президентов не ведется. Никаких предложений от наших украинских коллег мы не получили», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU, находящийся на конференц-колле.

Ранее Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» хорошим поводом для встречи с Путиным. Он также отметил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, пишет RT.

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Украина не делала никаких запросов о возможной встрече президента России Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Какой-либо субстантивной подготовки встречи президентов не ведется. Никаких предложений от наших украинских коллег мы не получили», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU, находящийся на конференц-колле. Ранее Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» хорошим поводом для встречи с Путиным. Он также отметил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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