«Северсталь» Алексея Мордашова была единственным участником аукциона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ПАО «Северсталь» (Вологодская область) будет кормить участников совещаний, встреч, проводимых в мэрии Череповца в течение 2022 года. О заключенном контракте сообщается на сайте госзакупок.

Итоги электронного аукциона были подведены 12 января. Единственную заявку подало ПАО «Северсталь». «На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе признать заявку соответствующей требованиям Федерального закона. Контракт заключается с единственным участником — ПАО «Северсталь», — говорится в протоколе рассмотрения заявки.

Мэрия Череповца объявила тендер 24 декабря 2021 года. Сумма контракта — 500 тысяч рублей. Стоимость услуг была высчитана из средних расходов на питание одного участника совещаний, встреч, проводимых мэрией города (около 1 380 рублей). По контракту исполнитель должен будет предоставлять услуги питания, готовить зал для официальных встреч (большой зал вместимостью не менее 80 посадочных мест или малый зал вместимостью не менее 30 посадочных мест) и убирать столы зала после окончания мероприятия.

В меню должны быть завтраки, обеды, ужины для официальных делегаций: холодные блюда и закуски, горячие закуски, вторые горячие блюда, десерт, фрукты, горячие и холодные напитки, хлебобулочные изделия, мучные изделия, кондитерские изделия. «При оказании услуг требуется разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий, включая блюда русской национальной кухни», — уточняется в техническом задании.

«Северсталь» является крупнейшим в России производителем коксующегося угля и железной руды, а также высококачественного плоского и сортового проката и стальных труб для различных отраслей. Председателем совета директоров ПАО «Северсталь» и крупнейшим акционером компании является российский бизнесмен Алексей Мордашов. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index (список богатейших бизнесменов мира) он сейчас занимает 51 место.

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