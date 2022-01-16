Ученики школы №56 по пути домой пролазят под ограждением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ученики школы №56 по пути домой преодолевают ограждение образовательного учреждения через небольшое отверстие. Видеоролик, на котором запечатлен путь школьников, размещен в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Дети школы 56 ежедневно ходят в школу по этому пути, другой дороги у них нет», — пишет автор ролика Анна Кубжасарова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте».

В комментариях курганцы отмечают, что раньше со стороны жилого комплекса «Снегири» были проходы, но после установки забора, «либо калитки не сделали, или просто они закрыты». «Родителям предложили за свой счет поставить домофон и сделать ключи», — написала Светлана Журавлева в комментарии. «Все побегут в одни маленькие воротца со стороны ЖК „Апельсин“. И будет ужас», — предположила Маргарита Курдрявцева.

В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU пояснили, что ограждение пришкольной территории установлено для обеспечения безопасности в соответствии с действующими требованиями к антитеррористической защищенности образовательных учреждений. «Доступ на территорию школы № 56 осуществляется со стороны жилого комплекса „Апельсин“ (5 микрорайон, д. 25). К центральному входу на школьную территорию имеется асфальтированный беспрепятственный подъезд. Все остальные входы являются запасными и открываются на случай чрезвычайных ситуаций», — отметили в пресс-службе мэрии. В администрации школы обещали разъяснить ученикам, что необходимо пользоваться центральным входом на школьную территорию.

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