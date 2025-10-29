Прокурор Курганской области начал проверку после того, как внедорожник сбил двух девочек

Пострадавшие в ДТП в селе Половинное дети находится в больнице Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил провести проверку после появления в сети Интернет информации о травмировании двух детей в селе Половинное. Инцидент произошел около 15:00, когда водитель внедорожника допустил наезд на двух детей на улице Победы , уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Автомобилем Toyota Highlander управлял житель села Половинное, он выехал на тротуар и сбил двух девочек 2015 и 2018 годов рождения. «В целях установления всех обстоятельств происшествия прокурору Половинского района поручено дать оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами по обеспечению безопасности дорожного движения на территории населенного пункта», — сообщила пресс-служба прокуратуры Курганской области.

На место происшествия выезжал прокурор Половинского района Андрей Цибирев. По данным надзорного ведомства, в результате ДТП пострадавшие получили телесные повреждения, они были госпитализированы. Прокуратура держит на контроле ход и результаты проверки, проводимой компетентными органами. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, отмечают в ведомстве.

