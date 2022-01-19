Власти Кургана введут новые запреты на парковку и купят эвакуатор

Запрет на ночную парковку планируют ввести на 25 участках дорог в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Запрет на ночную парковку планируют ввести на 25 участках дорог в Кургане, чтобы машины не мешали уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Контролировать соблюдение запрета будут при помощи эвакуатора, который купит МУП «Специализированное дорожное предприятие» (МУП «СДП», принадлежит властям Кургана).

«Администрация города намерена применять меры административного воздействия к тем, кто будет оставлять на ночь свои машины на улично-дорожной сети. Разработан проект постановления администрации города, запрещающий парковку автомобилей на период уборки. В проект включено более 25 участков дорог», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Речь идет об улицах в центре Кургана, в Заозерном районе и в Рябково. Запрет будет действовать с 20.00 до 6.00. После утверждения документа на дорогах установят знаки о запрете стоянки и таблички «Работает эвакуатор». «МУП „СДП“ планирует приобрести эвакуатор для машин. Автомобили, припаркованные в нарушение установленных знаков, будут помещены на штрафстоянку», — добавили в мэрии.

В администрации отмечают, что припаркованные автомобили мешают работе дорожников. «Из-за машин, стоящих на обочинах, техника не может качественно расчистить проезжую часть. Также брошенные автомобили затрудняют движение транспорта», — заявила глава города Елена Ситникова.

Командир отдельного батальона ДПС Рушан Галеев на совещании в мэрии подтвердил, что автовладельцы обычно быстро убирают неправильно припаркованные машины, когда видят, что к их ним подъезжает эвакуатор. По его данным, за 2021 год в Кургане пресечено 2318 нарушений, связанных с парковкой транспортных средств. На штрафстоянку помещены 366 автомобилей.

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