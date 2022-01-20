Посол из РФ нашел решение вопроса с Украиной в обход НАТО и США

Чрезвычайный посол РФ призвал Евросоюз начать модернизацию европейской архитектуры безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Переговоры России и НАТО

Евросоюз может направить свою миссию на Украину в рамках модернизации европейской архитектуры безопасности. В этом случае Россия могла бы договориться с ЕС о перекрестных гарантиях безопасности, не привлекая НАТО и США. Такое мнение выразил директор по развитию Российского совета по международным делам, член Совета по внешней и оборонной политике, чрезвычайный и полномочный посол России Александр Крамаренко.

В своей статье, опубликованной на сайте Российского совета по международным делам, дипломат рассуждает, что Евросоюз мог бы начать модернизацию европейской архитектуры безопасности. В рамках процесса ЕС мог бы обещать Украине принять ее в свой интеграционный проект. Также иностранные коллеги могли бы выдвинуть Киеву условие полного выполнения Минских соглашений, отвечающим европейским требованиям и нормам регулирования гражданских конфликтов и обеспечения прав граждан и этнических меньшинств, продолжил рассуждать Крамаренко.

«Ее [Украины] безопасность гарантировалась бы в рамках „европейской оборонной идентичности“, то есть вне прямой связи с США, что могло бы нас устроить. Мы могли бы даже договориться с ЕС о том, о чем не можем договориться с НАТО, то есть о перекрестных гарантиях безопасности. Словом, небольшое упражнение по географии и все остаются довольны. Главное, чтобы не мешал Вашингтон», — рассуждает российский посол.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала страны Запада прекратить содействие милитаризации Украины и перестать затягивать Киев в НАТО, пишет RT. Также колумнист британского портала Spiked Тим Блэк заявил, что именно НАТО является настоящим агрессором в конфликте на Украине.

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