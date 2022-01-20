Spiked: настоящим агрессором в конфликте на Украине является НАТО

Стремление НАТО к расширению доказывает, что опасения России по поводу альянса вряд ли иррациональны, считает Тим Блэк Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Агрессивный экспансионизм НАТО, а не действия России, привели к напряженности вокруг Украины. Такое мнение высказал колумнист британского портала Spiked Тим Блэк. Он напомнил, что именно Североатлантический альянс расширяется и приближается к границам России, а не наоборот.

«Это лежит в основе напряженности на границе с Украиной. Не агрессивный экспансионизм России, а НАТО. В конце концов, после окончания холодной войны НАТО расширяла сферу своего влияния все дальше на восток. Учитывая кажущуюся решимость НАТО расширять свое присутствие только в одном направлении — к границам России — опасения Москвы по поводу НАТО вряд ли иррациональны», — пишет Тим Блэк в своей колонке для Spiked.

Колумнист напомнил Мюнхенскую речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году, когда тот заявил: «Мы вправе спросить: против кого направлено это расширение?». Блэк также отметил, что НАТО изначально создавалось как институт, «созданный для противодействия Советской России».

Журналист отметил, что данные о количестве российских военных на границе с Украиной меняются в зависимости от того, насколько устрашающе хотят представить Москву иностранные политики. По мнению Блэка, присутствие армии на юго-востоке России — это знак НАТО. Москва показывает, что хочет прекращения расширения Североатлантического альянса и готово к диалогу по этому вопросу.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Он подчеркнул, что рисков для полномасштабной войны в Европе нет, передает телеканал 360. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину. По его словам, сейчас идет информационная подготовка к продвижению альянса на территорию республики. Так, западные СМИ сообщили о том, что Москва якобы готовит провокации на Донбассе, чтобы получить предлог для нападения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что эти материалы носят голословный характер.

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