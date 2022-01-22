Навального не будет на обложке американского журнала TIME

Обложка с Навальным создана для электронной версии журнала, считает автор telegram-канала «Небожена» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный не попадет на обложку американского журнала TIME. В Instagram-аккаунте журнала опубликовали обложку нового выпуска, на которой изображена американская сноубордистка корейского происхождения Хлоя Ким, взявшая на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане золото в финале женского хафпайпа.

«Прочтите эксклюзивное интервью с заключенным диссидентом в РФ по ссылке в нашей биографии. Фотоиллюстрация Нила Джеймисона для журнала TIME», — так подписана иллюстрация в виде обложки с Навальным в официальном Instagram журнала.

При этом иллюстрация, на которой изображена Хлоя Ким, обозначена именно как «обложка». По версии telegram-канала «Небожена», на обложке печатной версии журнала будет красоваться спортсменка, а Навального изобразят в электронной версии.

При этом телеведущий Владимир Соловьев отмечает, что обложка с Навальным предназначена для международной версии TIME. А в американском варианте издания на обложке будет Хлоя Ким.

Навального в 2021 году приговорили к 2,8 годам тюрьмы после его возвращения из Германии. Его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета. ФСИН попросила заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке. Навальный теперь находится в ИК-2 в Покрове, напоминает РАПСИ.

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