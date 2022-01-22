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Пермские магазины сетевого гиганта оштрафовали за COVID-нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, магазин лион, магазин алкогольный
«Лиону» выписали штраф в размере 100 тысяч рублей Фото:

В Бардымском районе Пермского края суд вынес решение оштрафовать сетевой магазин спиртных напитков «Лион» за нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

«Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе проверки в магазине „Лион“ установили нарушения: не было раковины для мытья рук с мылом в месте приема пищи для сотрудников, не было необходимого запаса дезинфицирующих средств вирулицидного действия для проведения уборки помещений и обработки поверхностей. Кроме того, отсутствовало средство для дезинфекции контактного термометра», — сообщили в суде.

Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Минимальный штраф по такой статье для юридических лиц — 200 тысяч рублей. Однако для магазина наказание решили смягчить.

«Учитывая имущественное и финансовое положение юридического лица, устранение выявленных нарушений в кратчайшие сроки, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, судья назначил наказание в размере 100 тысяч рублей. То есть меньше минимального размера административного штрафа», — указано на сайте Бардымского районного суда.

«Лион» — не единственная сеть, несоблюдающая санитарные нормы в период пандемии. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские магазины «Магнит», «Магнит косметик», «Пятерочка, «Перекресток» и «Светофор» также попадались на подобных нарушениях коронавирусных ограничений.

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В Бардымском районе Пермского края суд вынес решение оштрафовать сетевой магазин спиртных напитков «Лион» за нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда. «Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в ходе проверки в магазине „Лион“ установили нарушения: не было раковины для мытья рук с мылом в месте приема пищи для сотрудников, не было необходимого запаса дезинфицирующих средств вирулицидного действия для проведения уборки помещений и обработки поверхностей. Кроме того, отсутствовало средство для дезинфекции контактного термометра», — сообщили в суде. Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Минимальный штраф по такой статье для юридических лиц — 200 тысяч рублей. Однако для магазина наказание решили смягчить. «Учитывая имущественное и финансовое положение юридического лица, устранение выявленных нарушений в кратчайшие сроки, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, судья назначил наказание в размере 100 тысяч рублей. То есть меньше минимального размера административного штрафа», — указано на сайте Бардымского районного суда. «Лион» — не единственная сеть, несоблюдающая санитарные нормы в период пандемии. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермские магазины «Магнит», «Магнит косметик», «Пятерочка, «Перекресток» и «Светофор» также попадались на подобных нарушениях коронавирусных ограничений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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