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В пермских магазинах сетевых гигантов нашли массу COVID-нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды перми, магазин магнит, магнит 24
Несколько сетевых магазинов регулярно нарушают коронавирусные запреты Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермские магазины «Магнит», «Магнит косметик», «Пятерочка, «Перекресток» и «Светофор» систематически попадаются на нарушении коронавирусных ограничений. Об этом на своем сайте сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

«Систематически не выполняют требования противоэпидемического режима хозсубъекты: АО „Тандер“ (сеть магазинов „Магнит“ и „Магнит Косметик“), АО „ТД ‚Перекресток‘“ (сеть магазинов „Пятерочка“ и „Перекресток“), АО „Почта России“, МКУ „Центр бухгалтерского учета“, ООО „Торгсервис-59“ (сеть магазинов „Светофор“), ООО „УралТрейд“ (сеть магазинов „Лион“), ПКГУП „Автовокзал“», — сообщает ведомство.

Магазины не устанавливают «входной фильтр» для сотрудников, не используются обеззараживали воздуха и отсутствует разметка в торговых залах. Также персонал этих магазинов работает без средств индивидуальной защиты.

Нарушения управление выявило с 6 по 19 августа 2021 года. К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

URA.RU рассказывало, что в Перми оштрафовали заправку «Лукойла» за нарушение коронавирусных ограничений. Также «Перекресток» оштрафовали из-за отсутствия градусников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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