25 января 2022

В России обвинили США в поддержке терроризма в Сирии

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США оправдывают терроризм в Сирии, считают в российском постпредстве при ООН Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

США поддерживают терроризм в Сирии под предлогом заботы о местных гражданах. Об этом заявляется в пресс-релизе постпредства России в ООН.

«Под предлогом заботы о сирийцах, насильно удерживаемых террористами „Хейат Тахрир Аш-Шам“ („ХТШ“) (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) в Идлибе в качестве живого щита, американская дипломатия на средства своих налогоплательщиков фактически поддерживает боевиков. Параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что США обворовывают Сирию путем оккупации плодородных земель Заевфратья. «Большинство нуждающихся сирийцев проживает именно на правительственной территории. Правда, в условиях жесточайших санкций США, население вынуждено выживать, а не жить, узнавая истинное лицо „гуманизма по-американски“», — подчеркнули в постпредстве РФ в ООН.

Ранее сообщалось, что российское постоянное представительство в ООН обвинило США и НАТО в «наводнении» Украины оружием. Россия регулярно предлагает США вывести войска из Сирии для того, чтобы решить конфликт. В МИД Сирии выдвигали требования о выводе американских военных с территории государства, пишет RT.

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США поддерживают терроризм в Сирии под предлогом заботы о местных гражданах. Об этом заявляется в пресс-релизе постпредства России в ООН. «Под предлогом заботы о сирийцах, насильно удерживаемых террористами „Хейат Тахрир Аш-Шам“ („ХТШ“) (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.) в Идлибе в качестве живого щита, американская дипломатия на средства своих налогоплательщиков фактически поддерживает боевиков. Параллельно США не жалеют сил, занимаясь ребрендингом идлибских головорезов и выставляя их как альтернативу правительству в Дамаске», — сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что США обворовывают Сирию путем оккупации плодородных земель Заевфратья. «Большинство нуждающихся сирийцев проживает именно на правительственной территории. Правда, в условиях жесточайших санкций США, население вынуждено выживать, а не жить, узнавая истинное лицо „гуманизма по-американски“», — подчеркнули в постпредстве РФ в ООН. Ранее сообщалось, что российское постоянное представительство в ООН обвинило США и НАТО в «наводнении» Украины оружием. Россия регулярно предлагает США вывести войска из Сирии для того, чтобы решить конфликт. В МИД Сирии выдвигали требования о выводе американских военных с территории государства, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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