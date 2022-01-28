Назарбаев лишился последнего поста в Казахстане

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Нурсултан Назарбаев, назарбаев нурсултан
Назарбаев больше не председатель правящей партии Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился последнего поста — председателя правящей партии «Нур Отан». Руководителем партии стал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Решение о смене руководителя принял внеочередной съезд правящей партии, который проходит сегодня в Казахстане. На пост Токаева предложил Назарбаев, говорится в twitter-аккаунте пресс-службы президента Казахстана. Внеочередной съезд правящей партии «Нур Отан», кроме избрания председателя, должен внести изменения и дополнения в устав.

Ранее парламент Казахстана лишил бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Его полномочия также перешли к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

После начала протестов в Казахстане Назарбаева сместили с должности главы Совбеза. Родственники экс-президента лишились ключевых должностей в национальных компаниях, а его зять Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился последнего поста — председателя правящей партии «Нур Отан». Руководителем партии стал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Решение о смене руководителя принял внеочередной съезд правящей партии, который проходит сегодня в Казахстане. На пост Токаева предложил Назарбаев, говорится в twitter-аккаунте пресс-службы президента Казахстана. Внеочередной съезд правящей партии «Нур Отан», кроме избрания председателя, должен внести изменения и дополнения в устав. Ранее парламент Казахстана лишил бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Его полномочия также перешли к действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. После начала протестов в Казахстане Назарбаева сместили с должности главы Совбеза. Родственники экс-президента лишились ключевых должностей в национальных компаниях, а его зять Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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