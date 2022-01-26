Сенат Казахстана лишил Назарбаева пожизненного места у власти

Парламент Казахстана лишил бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Его полномочия будут переданы действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.
«Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности», — передает РИА «Новости». Кроме того, верхняя палата парламента предложила отменить необходимость согласования с Елбасы внешней и внутренней политики республики.
Ранее поправки, которые предусматривают лишение Назарбаева пожизненного поста в Совбезе Казахстана и АНК, принял мажилис (нижняя палата парламента). Они направлены на передачу полномочий Токаеву. Соответствующее заключение дал комитет мажилиса по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Одновременно с этим в парламенте Казахстана обсуждают изменения и дополнения в некоторые конституционные законы. Сейчас они позволяют Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте.
После начала протестов в Казахстане Назарбаева сместили с должности главы Совбеза. Местные СМИ сообщили, что первый президент Казахстана покинул страну вместе с дочерьми. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что Елбасы находится в Нур-Султане. Родственники экс-президента лишились ключевых должностей в национальных компаниях, а его зять Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». После окончания беспорядков Назарбаев заявил, что все это время пребывал в Казахстане. Экс-президент подчеркнул, что находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане как пенсионер.
Парламент Казахстана лишил бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Его полномочия будут переданы действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. «Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности», — передает РИА «Новости». Кроме того, верхняя палата парламента предложила отменить необходимость согласования с Елбасы внешней и внутренней политики республики. Ранее поправки, которые предусматривают лишение Назарбаева пожизненного поста в Совбезе Казахстана и АНК, принял мажилис (нижняя палата парламента). Они направлены на передачу полномочий Токаеву. Соответствующее заключение дал комитет мажилиса по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Одновременно с этим в парламенте Казахстана обсуждают изменения и дополнения в некоторые конституционные законы. Сейчас они позволяют Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте. После начала протестов в Казахстане Назарбаева сместили с должности главы Совбеза. Местные СМИ сообщили, что первый президент Казахстана покинул страну вместе с дочерьми. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что Елбасы находится в Нур-Султане. Родственники экс-президента лишились ключевых должностей в национальных компаниях, а его зять Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». После окончания беспорядков Назарбаев заявил, что все это время пребывал в Казахстане. Экс-президент подчеркнул, что находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане как пенсионер.