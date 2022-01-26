Сенат Казахстана лишил Назарбаева пожизненного места у власти

27 января 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Полномочия Нурсултана Назарбаева перейдут к Касым-Жомарту Токаеву Фото: Иван Некрасов © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Парламент Казахстана лишил бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Его полномочия будут переданы действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. «Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности», — передает РИА «Новости». Кроме того, верхняя палата парламента предложила отменить необходимость согласования с Елбасы внешней и внутренней политики республики. Ранее поправки, которые предусматривают лишение Назарбаева пожизненного поста в Совбезе Казахстана и АНК, принял мажилис (нижняя палата парламента). Они направлены на передачу полномочий Токаеву. Соответствующее заключение дал комитет мажилиса по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Одновременно с этим в парламенте Казахстана обсуждают изменения и дополнения в некоторые конституционные законы. Сейчас они позволяют Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте. После начала протестов в Казахстане Назарбаева сместили с должности главы Совбеза. Местные СМИ сообщили, что первый президент Казахстана покинул страну вместе с дочерьми. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что Елбасы находится в Нур-Султане. Родственники экс-президента лишились ключевых должностей в национальных компаниях, а его зять Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». После окончания беспорядков Назарбаев заявил, что все это время пребывал в Казахстане. Экс-президент подчеркнул, что находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане как пенсионер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Парламент Казахстана лишил бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненного председательства в Совете безопасности страны и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Его полномочия будут переданы действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. «Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законодательные поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента республики Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности», — передает РИА «Новости». Кроме того, верхняя палата парламента предложила отменить необходимость согласования с Елбасы внешней и внутренней политики республики. Ранее поправки, которые предусматривают лишение Назарбаева пожизненного поста в Совбезе Казахстана и АНК, принял мажилис (нижняя палата парламента). Они направлены на передачу полномочий Токаеву. Соответствующее заключение дал комитет мажилиса по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Одновременно с этим в парламенте Казахстана обсуждают изменения и дополнения в некоторые конституционные законы. Сейчас они позволяют Назарбаеву входить в состав Конституционного совета республики и выступать в правительстве и парламенте. После начала протестов в Казахстане Назарбаева сместили с должности главы Совбеза. Местные СМИ сообщили, что первый президент Казахстана покинул страну вместе с дочерьми. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что Елбасы находится в Нур-Султане. Родственники экс-президента лишились ключевых должностей в национальных компаниях, а его зять Тимур Кулибаев покинул пост главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». После окончания беспорядков Назарбаев заявил, что все это время пребывал в Казахстане. Экс-президент подчеркнул, что находится на заслуженном отдыхе в Нур-Султане как пенсионер.