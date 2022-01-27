В Кургане вынесли приговор поджигателю автомобиля за 8 млн рублей

Суд вынес решение по делу о поджоге автомобиля курганского ресторатора Муравского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд признал виновным 37-летнего Дмитрия Досина в поджоге автомобиля Mercedes-Benz G-класса бизнесмена Максима Муравского. Ему назначено 2 года 6 месяцев колонии-поселения. Также он должен возместить бизнесмену материальный ущерб в сумме более 1,8 млн рублей, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Признать виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Гражданский иск потерпевшего Муравского удовлетворить. Взыскать с Досина в пользу Муравского в счет о возмещении материального ущерба 1 млн 893 тысяч рублей», — говорится в приговоре суда.

При этом суд постановил учесть время содержания Досина под стражей, а также период нахождения под домашним арестом в счет отбывания наказания в колонии-поселении. Таким образом, большую часть срока ему зачли. Судья уточнил, что до места отбывания наказания подсудимый должен будет добраться самостоятельно. По обвинению в совершении преступления по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) Досин признан невиновным.

Автомобиль Максима Муравского сгорел в конце июля 2021 возле жилого комплекса «Талисман» в Кургане. Перед возгоранием возле машины был замечен посторонний человек. Предприниматель входит в число учредителей ООО «Новый рынок», которое стало управляющей организацией АО «Курганский центральный рынок». Собеседники URA.RU предполагали, что поджог связан с деятельностью бизнесмена. Автомобиль 2016 года выпуска, по некоторым данным, стоил около 8 млн рублей.

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