В аэропорту Москвы задержали мужчину из-за угрозы взрыва

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Аэропорт Шереметьево, терминал
Мужчина угрожал взорвать терминал Шереметьево Фото:

В Москве в аэропорту Шереметьево полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать терминал. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено», — цитирует ТАСС источника.

В аэропорту проводят проверку. Сейчас он работает в штатном режиме.

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В Москве в аэропорту Шереметьево полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать терминал. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено», — цитирует ТАСС источника. В аэропорту проводят проверку. Сейчас он работает в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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