В Москве в аэропорту Шереметьево полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать терминал. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено», — цитирует ТАСС источника.
В аэропорту проводят проверку. Сейчас он работает в штатном режиме.
В Москве в аэропорту Шереметьево полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать терминал. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «При входе в один из терминалов посетитель заявил о наличии у него взрывного устройства. Данная информация была проверена, никаких взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов не обнаружено», — цитирует ТАСС источника. В аэропорту проводят проверку. Сейчас он работает в штатном режиме.