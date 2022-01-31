РБК: иностранцы массово избавляются от ценных бумаг России

31 января 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

Иностранцы начали избавляться от российских облигаций из-за геополитических рисков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) снизилась до 18,8%. Об этом сообщают аналитики «ВТБ Капитала». По их мнению, иностранцы избавляются от российских ценных бумаг из-за геополитических рисков и ужесточения монетарной политики США. «Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) к 28 января снизилась до 18,8%. В четверг и пятницу (27 и 28 января) нерезиденты продолжали выводить средства с рынка — по данным Национального расчетного депозитария (НРД), совокупный нетто-отток составил 30,5 миллиарда рублей», — приводит РБК обзор аналитиков «ВТБ Капитала». Объем иностранных вложений в российские ценные бумаги достиг минимального уровня с июля 2015 года. Об этом свидетельствуют ежемесячные данные Центробанка РФ. Согласно оценке регулятора, на 1 декабря 2021 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 20,5%, а совокупный объем их вложений оценивался в 3,2 триллиона рублей. По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, иностранцы начали избавляться от российских ценных бумаг геополитических рисков. Кроме того, на позицию нерезидентов может повлиять монетарная политика США. На прошлой неделе состоялось заседание американской Федеральной резервной системы, на котором глава совета управляющих Джером Пауэлл уведомил о планах на повышение ключевой ставки. По мнению Жорниста, это приведет к тому, что инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков. Ранее стало известно, что Россия также сократила вложения в американские гособлигации. Об этом свидетельствует статистика Минфина США. Только за октябрь 2021 года Центробанк РФ продал американские ценные бумаги на сумму 198 миллионов долларов. Вложения сокращались несколько месяцев подряд. Портфель снизился до 3,72 миллиарда долларов, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) снизилась до 18,8%. Об этом сообщают аналитики «ВТБ Капитала». По их мнению, иностранцы избавляются от российских ценных бумаг из-за геополитических рисков и ужесточения монетарной политики США. «Доля зарубежных вложений в российские облигации федерального займа (ОФЗ) к 28 января снизилась до 18,8%. В четверг и пятницу (27 и 28 января) нерезиденты продолжали выводить средства с рынка — по данным Национального расчетного депозитария (НРД), совокупный нетто-отток составил 30,5 миллиарда рублей», — приводит РБК обзор аналитиков «ВТБ Капитала». Объем иностранных вложений в российские ценные бумаги достиг минимального уровня с июля 2015 года. Об этом свидетельствуют ежемесячные данные Центробанка РФ. Согласно оценке регулятора, на 1 декабря 2021 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 20,5%, а совокупный объем их вложений оценивался в 3,2 триллиона рублей. По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, иностранцы начали избавляться от российских ценных бумаг геополитических рисков. Кроме того, на позицию нерезидентов может повлиять монетарная политика США. На прошлой неделе состоялось заседание американской Федеральной резервной системы, на котором глава совета управляющих Джером Пауэлл уведомил о планах на повышение ключевой ставки. По мнению Жорниста, это приведет к тому, что инвесторы начнут выходить из развивающихся рынков. Ранее стало известно, что Россия также сократила вложения в американские гособлигации. Об этом свидетельствует статистика Минфина США. Только за октябрь 2021 года Центробанк РФ продал американские ценные бумаги на сумму 198 миллионов долларов. Вложения сокращались несколько месяцев подряд. Портфель снизился до 3,72 миллиарда долларов, передает RT.