Россия сократила вложения в госдолг США

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С августа портфель облигаций США в России снизился на 284 миллиона рублей Фото:

Россия сократила вложения в американские гособлигации. Об этом свидетельствует статистика Минфина США.

По предоставленным данным, за октябрь 2021 года ЦБ РФ продал облигаций США на 198 млн долларов. Портфель облигаций составляет 3,72 млрд долларов, — говорится в информации.

Отмечается также, что вложения России в госдолг США с 2018 года постоянно сокращаются — это происходит уже несколько месяцев подряд, напоминает RT. Изначальная сумма составляла 96 миллиардов долларов, в августе 2021 эта сумма не превышала 4,004 млрд долларов.

Резко сократить суммы по инвестициям Москва приняла решение в 2018 году. В апреле сумму вложений в госдолг США «урезали» с 96 млрд до 48,7 млрд долларов США, пишет Pravda.ru. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что против американских санкций нужно укреплять суверенитет страны.

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Россия сократила вложения в американские гособлигации. Об этом свидетельствует статистика Минфина США. По предоставленным данным, за октябрь 2021 года ЦБ РФ продал облигаций США на 198 млн долларов. Портфель облигаций составляет 3,72 млрд долларов, — говорится в информации. Отмечается также, что вложения России в госдолг США с 2018 года постоянно сокращаются — это происходит уже несколько месяцев подряд, напоминает RT. Изначальная сумма составляла 96 миллиардов долларов, в августе 2021 эта сумма не превышала 4,004 млрд долларов. Резко сократить суммы по инвестициям Москва приняла решение в 2018 году. В апреле сумму вложений в госдолг США «урезали» с 96 млрд до 48,7 млрд долларов США, пишет Pravda.ru. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что против американских санкций нужно укреплять суверенитет страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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