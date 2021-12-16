Россия сократила вложения в госдолг США

Россия сократила вложения в американские гособлигации. Об этом свидетельствует статистика Минфина США.
По предоставленным данным, за октябрь 2021 года ЦБ РФ продал облигаций США на 198 млн долларов. Портфель облигаций составляет 3,72 млрд долларов, — говорится в информации.
Отмечается также, что вложения России в госдолг США с 2018 года постоянно сокращаются — это происходит уже несколько месяцев подряд, напоминает RT. Изначальная сумма составляла 96 миллиардов долларов, в августе 2021 эта сумма не превышала 4,004 млрд долларов.
Резко сократить суммы по инвестициям Москва приняла решение в 2018 году. В апреле сумму вложений в госдолг США «урезали» с 96 млрд до 48,7 млрд долларов США, пишет Pravda.ru. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что против американских санкций нужно укреплять суверенитет страны.
Россия сократила вложения в американские гособлигации. Об этом свидетельствует статистика Минфина США. По предоставленным данным, за октябрь 2021 года ЦБ РФ продал облигаций США на 198 млн долларов. Портфель облигаций составляет 3,72 млрд долларов, — говорится в информации. Отмечается также, что вложения России в госдолг США с 2018 года постоянно сокращаются — это происходит уже несколько месяцев подряд, напоминает RT. Изначальная сумма составляла 96 миллиардов долларов, в августе 2021 эта сумма не превышала 4,004 млрд долларов. Резко сократить суммы по инвестициям Москва приняла решение в 2018 году. В апреле сумму вложений в госдолг США «урезали» с 96 млрд до 48,7 млрд долларов США, пишет Pravda.ru. Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что против американских санкций нужно укреплять суверенитет страны.