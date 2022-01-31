Киев: минские соглашения уничтожат Украину. «На это Россия и рассчитывает»

01 февраля 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Выполнять минские соглашения в таком виде, в каком они есть сейчас, нельзя, считает Данилов Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Последствием выполнения минских соглашений станет уничтожение Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно», — сообщил Данилов в интервью агентству The Associated Press. Также Данилов отметил, что если Запад будет настаивать на выполнении Киевом соглашений, Украина может оказаться в опасном положении. «Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации. На это Россия и рассчитывает», — заявил Данилов. Помимо этого, он отметил, что на данный момент Украина не наблюдает на границе признаков скорого вторжения со стороны РФ. По словам Данилова, приведение военных сил России в готовность займет от трех до семи дней. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна не видит потребности в мобилизации из-за отсутствия угрозы со стороны России. По его словам, мобилизация вызовет панику на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Последствием выполнения минских соглашений станет уничтожение Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно», — сообщил Данилов в интервью агентству The Associated Press. Также Данилов отметил, что если Запад будет настаивать на выполнении Киевом соглашений, Украина может оказаться в опасном положении. «Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации. На это Россия и рассчитывает», — заявил Данилов. Помимо этого, он отметил, что на данный момент Украина не наблюдает на границе признаков скорого вторжения со стороны РФ. По словам Данилова, приведение военных сил России в готовность займет от трех до семи дней. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна не видит потребности в мобилизации из-за отсутствия угрозы со стороны России. По его словам, мобилизация вызовет панику на Украине.