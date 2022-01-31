Минобороны Украины: угрозы нападения России нет

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Тренировочная мобилизация вызовет панику среди украинцев, считает Алексей Резников Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украина не видит потребности в мобилизации из-за отсутствия угрозы со стороны России. Такое заявление сделал министр обороны республики Алексей Резников. По его словам, мобилизация вызовет панику на Украине.

«Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет», — цитирует Алексея Резникова издание «Левый берег».

По словам главы минобороны Украины, ведомство «будет двигаться другим способом». Оно планирует формировать силы территориальной обороны (СТрРО). Сейчас уже образовано четыре сектора: север, юг, восток и запад. Резников сообщил, что для ополченцев будут проводить полевые учения, к которым будут привлекать председателей областных и районных госадминистраций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане республики не должны поддаваться панике из-за новостей о возможном «вторжении России». По его словам, сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Зеленский призвал граждан доверять только официальной информации и заявил, Украина готова к обороне.

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Украина не видит потребности в мобилизации из-за отсутствия угрозы со стороны России. Такое заявление сделал министр обороны республики Алексей Резников. По его словам, мобилизация вызовет панику на Украине. «Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет», — цитирует Алексея Резникова издание «Левый берег». По словам главы минобороны Украины, ведомство «будет двигаться другим способом». Оно планирует формировать силы территориальной обороны (СТрРО). Сейчас уже образовано четыре сектора: север, юг, восток и запад. Резников сообщил, что для ополченцев будут проводить полевые учения, к которым будут привлекать председателей областных и районных госадминистраций. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане республики не должны поддаваться панике из-за новостей о возможном «вторжении России». По его словам, сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Зеленский призвал граждан доверять только официальной информации и заявил, Украина готова к обороне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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