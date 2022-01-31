Минобороны Украины: угрозы нападения России нет

Украина не видит потребности в мобилизации из-за отсутствия угрозы со стороны России. Такое заявление сделал министр обороны республики Алексей Резников. По его словам, мобилизация вызовет панику на Украине.
«Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет», — цитирует Алексея Резникова издание «Левый берег».
По словам главы минобороны Украины, ведомство «будет двигаться другим способом». Оно планирует формировать силы территориальной обороны (СТрРО). Сейчас уже образовано четыре сектора: север, юг, восток и запад. Резников сообщил, что для ополченцев будут проводить полевые учения, к которым будут привлекать председателей областных и районных госадминистраций.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане республики не должны поддаваться панике из-за новостей о возможном «вторжении России». По его словам, сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Зеленский призвал граждан доверять только официальной информации и заявил, Украина готова к обороне.
Украина не видит потребности в мобилизации из-за отсутствия угрозы со стороны России. Такое заявление сделал министр обороны республики Алексей Резников. По его словам, мобилизация вызовет панику на Украине. «Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет. Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику. Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет», — цитирует Алексея Резникова издание «Левый берег». По словам главы минобороны Украины, ведомство «будет двигаться другим способом». Оно планирует формировать силы территориальной обороны (СТрРО). Сейчас уже образовано четыре сектора: север, юг, восток и запад. Резников сообщил, что для ополченцев будут проводить полевые учения, к которым будут привлекать председателей областных и районных госадминистраций. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане республики не должны поддаваться панике из-за новостей о возможном «вторжении России». По его словам, сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички». Зеленский призвал граждан доверять только официальной информации и заявил, Украина готова к обороне.