Чубайс заявил об «очень большой цене» за реформы Ельцина

01 февраля 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Борис Ельцин провел в России необходимые реформы, отметил Анатолий Чубайс Фото: официальный сайт президента России Россия заплатила очень больную цену за проведение первым президентом России Борисом Ельциным необходимых реформ. Об это написал спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс в своем facebook-аккаунте. «Ельцин построил реальное разделение властей и обеспечил свободу слова и печати. Без него невозможно было бы построение рыночной экономики. Три задачи, каждая из которых даже поодиночке кажется невозможной для политика. За их решение была заплачена очень большая цена. Страна прошла через угрозу распада, падение экономики, снижение уровня жизни, криминализацию, неплатежи, неспособность государства исполнить свои функции даже по оплате военнослужащих и пенсионеров», — написал Чубайс. Чубайс отметил, что цена за реформы оказалась намного больше, чем предполагал Ельцин. «Она была бы меньше, если бы мы смогли выполнить свою работу лучше и меньше сделать ошибок. Сложилось так, что именно эта цена, а не решенные исторические задачи и осталась в памяти народа о президенте Ельцине», — заключил Чубайс. Сегодня, 1 февраля 2022 года, Ельцину бы исполнился 91 год. Его период правления ознаменовался августовским путчем и распадом Советского Союза. Ельцин объявил об отставке 31 декабря 1999 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле до сих пор работают люди из команды Ельцина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия заплатила очень больную цену за проведение первым президентом России Борисом Ельциным необходимых реформ. Об это написал спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс в своем facebook-аккаунте. «Ельцин построил реальное разделение властей и обеспечил свободу слова и печати. Без него невозможно было бы построение рыночной экономики. Три задачи, каждая из которых даже поодиночке кажется невозможной для политика. За их решение была заплачена очень большая цена. Страна прошла через угрозу распада, падение экономики, снижение уровня жизни, криминализацию, неплатежи, неспособность государства исполнить свои функции даже по оплате военнослужащих и пенсионеров», — написал Чубайс. Чубайс отметил, что цена за реформы оказалась намного больше, чем предполагал Ельцин. «Она была бы меньше, если бы мы смогли выполнить свою работу лучше и меньше сделать ошибок. Сложилось так, что именно эта цена, а не решенные исторические задачи и осталась в памяти народа о президенте Ельцине», — заключил Чубайс. Сегодня, 1 февраля 2022 года, Ельцину бы исполнился 91 год. Его период правления ознаменовался августовским путчем и распадом Советского Союза. Ельцин объявил об отставке 31 декабря 1999 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле до сих пор работают люди из команды Ельцина.