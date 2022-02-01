В Кремле заявили, что Путин до сих пор работает с людьми Ельцина

01 февраля 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще работает несколько человек из команды Бориса Ельцина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле до сих пор работают люди из команды первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом заявил пресс-секретарь нынешнего главы России Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Ну, есть, да, некоторые есть. Не вижу смысла перечислять», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, много ли людей из ельцинских кадров осталось в Кремле. Ранее журналисты сообщали, что некоторые из бывших участников ГКЧП после августовского путча занимали высокие должности и работали в команде Путина. Несмотря на то, что в свое время они выступали против сторонников Ельцина и политики перестройки экс-президента СССР Михаила Горбачева. 1 февраля 2022 года Ельцину бы исполнился 91 год. Политик родился в селе Бутка Уральской области (Талицком районе Свердловской области). Он был первым президентом Российской Федерации. Его период правления ознаменовался августовским путчем и распадом Советского Союза. Ельцин объявил об отставке 31 декабря 1999 года. Временно исполняющим обязанности был назначен нынешний глава государства Владимир Путин. Советник Ельцина Геннадий Бурбулис рассказал URA.RU, что первый президент РФ не любил шумные компании, но мог спеть во время празднования дня рождения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Кремле до сих пор работают люди из команды первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом заявил пресс-секретарь нынешнего главы России Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Ну, есть, да, некоторые есть. Не вижу смысла перечислять», — ответил Песков на вопрос журналиста о том, много ли людей из ельцинских кадров осталось в Кремле. Ранее журналисты сообщали, что некоторые из бывших участников ГКЧП после августовского путча занимали высокие должности и работали в команде Путина. Несмотря на то, что в свое время они выступали против сторонников Ельцина и политики перестройки экс-президента СССР Михаила Горбачева. 1 февраля 2022 года Ельцину бы исполнился 91 год. Политик родился в селе Бутка Уральской области (Талицком районе Свердловской области). Он был первым президентом Российской Федерации. Его период правления ознаменовался августовским путчем и распадом Советского Союза. Ельцин объявил об отставке 31 декабря 1999 года. Временно исполняющим обязанности был назначен нынешний глава государства Владимир Путин. Советник Ельцина Геннадий Бурбулис рассказал URA.RU, что первый президент РФ не любил шумные компании, но мог спеть во время празднования дня рождения.