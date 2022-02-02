В Киеве отказались дать Донбассу особый статус

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Захват областной администрации. Луганск, революция, донбасс, луганск, восстание, флаг, митинг, толпа
У Донбасса никогда не будет особого статуса или право вето, заявил Дмитрий Кулеба Фото:

Украинские власти исключают возможность предоставления Донбассу особого статуса или права вето. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польской газете «Речь Посполитая».

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал Кулеба отвечая на вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса.

Глава МИД ответил, что Украина готова работать над реализацией Минских соглашений, одним из пунктов которых является предоставление особого статуса Донецкой и Луганской народным республикам. «Мы проводим очень глубокую реформу по децентрализации. Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте», — заключил Кулеба.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предоставление особого статуса Донбассу — это единственная возможность закончить войну на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у Украины не может быть никакого плана, кроме реализации Минских соглашений, пишет агентство Nation News. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не в состоянии выполнить Минские договоренности в их нынешнем виде, сообщает RT.

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Украинские власти исключают возможность предоставления Донбассу особого статуса или права вето. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польской газете «Речь Посполитая». «Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Так что никакого особого статуса, как представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал Кулеба отвечая на вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса. Глава МИД ответил, что Украина готова работать над реализацией Минских соглашений, одним из пунктов которых является предоставление особого статуса Донецкой и Луганской народным республикам. «Мы проводим очень глубокую реформу по децентрализации. Но Минские соглашения начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там стоит лишь на втором месте», — заключил Кулеба. Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что предоставление особого статуса Донбассу — это единственная возможность закончить войну на Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что у Украины не может быть никакого плана, кроме реализации Минских соглашений, пишет агентство Nation News. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не в состоянии выполнить Минские договоренности в их нынешнем виде, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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