Посол РФ назвал единственный способ остановить войну в Донбассе

Накал на юго-востоке Украины снимет особый статус ДНР и ЛНР, считает Анатолий Антонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Единственный вариант остановить войну в Украине — полная реализация Минских соглашений и особый статус Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Только полная реализация „Минска“, который предполагает, в том числе, особый статус народных республик, может снизить накал на юго-востоке Украины и способствовать оздоровлению региональной, а также глобальной безопасности», — утверждает Анатолий Антонов в официальном аккаунте Facebook. Также посол считает, что планы по постановкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

Минские соглашения — комплекс мер по прекращению войны и урегулированию политического кризиса на востоке Украины, принятый в 2014—2015 годах при участии России, Франции, Германии, Украины и непризнанных народных республик. Предусматривает режим прекращения огня и ряд политических уступок с обеих сторон конфликта.