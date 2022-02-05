На рабочей неделе в ЯНАО будет туманно и ветрено

07 февраля 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Ветер будет дуть с юга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На протяжении всей недели в ЯНАО будет дуть ветер со скоростью от 14 до 16 метров в секунду. Кроме того, в регионе ожидается туман и мороз. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Вторник, 8 февраля, температура воздуха — от -12 до -17, при прояснении до -35 градусов ночью. Атмосферные явления: местами туман, в отдельных районах изморозь. Ветер в отдельных районах 15 метров в секунду», — говорится в сообщении. Отмечается, что преимущественно будет без осадков. Ожидается, что на протяжении всей недели будет облачно с прояснениями, а дневная температура все время продержится на отметке от -12 до -17 градусов. Ранее на выходных жители ЯНАО столкнулись с серьезными перепадами температуры. Столбик термометра поднимался до -11 и опускался до отметки в -32 градуса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На протяжении всей недели в ЯНАО будет дуть ветер со скоростью от 14 до 16 метров в секунду. Кроме того, в регионе ожидается туман и мороз. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Вторник, 8 февраля, температура воздуха — от -12 до -17, при прояснении до -35 градусов ночью. Атмосферные явления: местами туман, в отдельных районах изморозь. Ветер в отдельных районах 15 метров в секунду», — говорится в сообщении. Отмечается, что преимущественно будет без осадков. Ожидается, что на протяжении всей недели будет облачно с прояснениями, а дневная температура все время продержится на отметке от -12 до -17 градусов. Ранее на выходных жители ЯНАО столкнулись с серьезными перепадами температуры. Столбик термометра поднимался до -11 и опускался до отметки в -32 градуса.