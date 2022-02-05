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На рабочей неделе в ЯНАО будет туманно и ветрено

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, холод
Ветер будет дуть с юга Фото:

На протяжении всей недели в ЯНАО будет дуть ветер со скоростью от 14 до 16 метров в секунду. Кроме того, в регионе ожидается туман и мороз. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Вторник, 8 февраля, температура воздуха — от -12 до -17, при прояснении до -35 градусов ночью. Атмосферные явления: местами туман, в отдельных районах изморозь. Ветер в отдельных районах 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преимущественно будет без осадков. Ожидается, что на протяжении всей недели будет облачно с прояснениями, а дневная температура все время продержится на отметке от -12 до -17 градусов.

Ранее на выходных жители ЯНАО столкнулись с серьезными перепадами температуры. Столбик термометра поднимался до -11 и опускался до отметки в -32 градуса.

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На протяжении всей недели в ЯНАО будет дуть ветер со скоростью от 14 до 16 метров в секунду. Кроме того, в регионе ожидается туман и мороз. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Вторник, 8 февраля, температура воздуха — от -12 до -17, при прояснении до -35 градусов ночью. Атмосферные явления: местами туман, в отдельных районах изморозь. Ветер в отдельных районах 15 метров в секунду», — говорится в сообщении. Отмечается, что преимущественно будет без осадков. Ожидается, что на протяжении всей недели будет облачно с прояснениями, а дневная температура все время продержится на отметке от -12 до -17 градусов. Ранее на выходных жители ЯНАО столкнулись с серьезными перепадами температуры. Столбик термометра поднимался до -11 и опускался до отметки в -32 градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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