В ЯНАО ожидаются резкие температурные скачки

На выходных ветер будет иметь северо-западное и юго-западное направление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На выходные в ЯНАО ожидаются серьезные перепады температуры — от -11 до -32 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Суббота, 5 февраля, переменная облачность. Температура воздуха ночью от -12 до -17 градусов, днем от -11 до -16, местами до -6. Ночью в воскресенье будет от -27 до -32 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Синоптики прогнозируют, что днем в воскресенье станет теплее от -20 до -25 градусов, местами до -15. В субботу ожидается либо небольшой, либо умеренный снег, 6 февраля осадки не прогнозируются. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Также начнет расти атмосферное давление.