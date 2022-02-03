03 февраля 2022
02 февраля 2022

В ЯНАО ожидаются резкие температурные скачки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, зима, ветер, мороз, холод
На выходных ветер будет иметь северо-западное и юго-западное направление Фото:

На выходные в ЯНАО ожидаются серьезные перепады температуры — от -11 до -32 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«Суббота, 5 февраля, переменная облачность. Температура воздуха ночью от -12 до -17 градусов, днем от -11 до -16, местами до -6. Ночью в воскресенье будет от -27 до -32 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Синоптики прогнозируют, что днем в воскресенье станет теплее от -20 до -25 градусов, местами до -15. В субботу ожидается либо небольшой, либо умеренный снег, 6 февраля осадки не прогнозируются. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Также начнет расти атмосферное давление.

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На выходные в ЯНАО ожидаются серьезные перепады температуры — от -11 до -32 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. «Суббота, 5 февраля, переменная облачность. Температура воздуха ночью от -12 до -17 градусов, днем от -11 до -16, местами до -6. Ночью в воскресенье будет от -27 до -32 градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Синоптики прогнозируют, что днем в воскресенье станет теплее от -20 до -25 градусов, местами до -15. В субботу ожидается либо небольшой, либо умеренный снег, 6 февраля осадки не прогнозируются. Ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Также начнет расти атмосферное давление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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