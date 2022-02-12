Россия должна урегулировать конфликт на Украине мирным путем, при этом с ее стороны возможны провокационные действия. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии.
«Дипломатический путь разрешения этого кризиса остается открытым. Ей [Москве] следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией <…> Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент», — видео мероприятия есть на Youtube-канале Госдепартамента США.
Иными словами, по мнению Блинкена, это поможет России оправдать «военные действия» в отношении Украины. Они, по мнению главы Госдепа, до сих пор якобы намечаются, передает RT.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителей западных стран о якобы агрессии России по отношению к Украине. Она отметила, что Москва пытается положить конец этой истерии, а РФ не собирается вторгаться на чужие территории. Вместе с тем российская сторона призывает НАТО покинуть Украину и требует гарантии безопасности, передают Дни.ру. Захарова также указала, что подобные заявления являются издевательством над украинским народом в частности, пишет деловое издание «Взгляд».
Россия должна урегулировать конфликт на Украине мирным путем, при этом с ее стороны возможны провокационные действия. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии. «Дипломатический путь разрешения этого кризиса остается открытым. Ей [Москве] следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией <…> Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент», — видео мероприятия есть на Youtube-канале Госдепартамента США. Иными словами, по мнению Блинкена, это поможет России оправдать «военные действия» в отношении Украины. Они, по мнению главы Госдепа, до сих пор якобы намечаются, передает RT. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителей западных стран о якобы агрессии России по отношению к Украине. Она отметила, что Москва пытается положить конец этой истерии, а РФ не собирается вторгаться на чужие территории. Вместе с тем российская сторона призывает НАТО покинуть Украину и требует гарантии безопасности, передают Дни.ру. Захарова также указала, что подобные заявления являются издевательством над украинским народом в частности, пишет деловое издание «Взгляд».