12 февраля 2022

Блинкен надеется на дипломатическое решение конфликта на Украине. «Провокации от России возможны»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, блинкен энтони
Энтони Блинкен вновь заявил об угрозе со стороны России Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Россия должна урегулировать конфликт на Украине мирным путем, при этом с ее стороны возможны провокационные действия. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии.

«Дипломатический путь разрешения этого кризиса остается открытым. Ей [Москве] следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией <…> Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент», — видео мероприятия есть на Youtube-канале Госдепартамента США.

Иными словами, по мнению Блинкена, это поможет России оправдать «военные действия» в отношении Украины. Они, по мнению главы Госдепа, до сих пор якобы намечаются, передает RT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителей западных стран о якобы агрессии России по отношению к Украине. Она отметила, что Москва пытается положить конец этой истерии, а РФ не собирается вторгаться на чужие территории. Вместе с тем российская сторона призывает НАТО покинуть Украину и требует гарантии безопасности, передают Дни.ру. Захарова также указала, что подобные заявления являются издевательством над украинским народом в частности, пишет деловое издание «Взгляд».

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Россия должна урегулировать конфликт на Украине мирным путем, при этом с ее стороны возможны провокационные действия. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен на встрече с министрами иностранных дел Южной Кореи и Японии. «Дипломатический путь разрешения этого кризиса остается открытым. Ей [Москве] следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией <…> Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент», — видео мероприятия есть на Youtube-канале Госдепартамента США. Иными словами, по мнению Блинкена, это поможет России оправдать «военные действия» в отношении Украины. Они, по мнению главы Госдепа, до сих пор якобы намечаются, передает RT. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителей западных стран о якобы агрессии России по отношению к Украине. Она отметила, что Москва пытается положить конец этой истерии, а РФ не собирается вторгаться на чужие территории. Вместе с тем российская сторона призывает НАТО покинуть Украину и требует гарантии безопасности, передают Дни.ру. Захарова также указала, что подобные заявления являются издевательством над украинским народом в частности, пишет деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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