Диетолог назвал продукты, которые нельзя употреблять при пандемии

13 февраля 2022 в 21:33 Размер текста - 17 +

Россияне должны воздержаться от продуктов, богатых сахаром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При пандемии коронавируса россиянам следует воздержаться от продуктов, содержащих большое количество сахара, жаренного мяса и холодных напитков. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Есть продукты, которые не очень желательны в пандемию. Это, в первую очередь, продукты богатые сахаром, и продукты по типу мяса, особенно жаренное. Очень важный момент касается не сколько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно, это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника», — сказал Михаил Гинзбург. При этом, отметил доктор наук, человек должен увеличить в своем рационе пищу, которая содержит витамин D. «Что позволяет не болеть? Позволяют не болеть продукты богатые витамином D, и препараты с фитонцидами, которые стимулируют и местный иммунитет, сопротивляемость ткани. По продуктам богатые витамином D, это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал», — подчеркнул диетолог. Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU выразил мнение, что продукты, насыщенные витамином D, могут дать защиту в долгосрочной перспективе. «Это приведет к похудению, к меньшим шансам заболеть или в легкой форме, но это в долгосрочная перспектива. Это долго надо делать, это не разовая история. В краткосрочной перспективе продукты питания никак не влияют вообще», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При пандемии коронавируса россиянам следует воздержаться от продуктов, содержащих большое количество сахара, жаренного мяса и холодных напитков. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Есть продукты, которые не очень желательны в пандемию. Это, в первую очередь, продукты богатые сахаром, и продукты по типу мяса, особенно жаренное. Очень важный момент касается не сколько названия продуктов, сколько каких-то других физических свойств, например, не использовать в разгар эпидемии холодные напитки. Особенно, это касается молочных, кисломолочных напитков из холодильника», — сказал Михаил Гинзбург. При этом, отметил доктор наук, человек должен увеличить в своем рационе пищу, которая содержит витамин D. «Что позволяет не болеть? Позволяют не болеть продукты богатые витамином D, и препараты с фитонцидами, которые стимулируют и местный иммунитет, сопротивляемость ткани. По продуктам богатые витамином D, это морская рыба, печень трески, яйца, молоко, но это в порядке убывания я назвал», — подчеркнул диетолог. Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с URA.RU выразил мнение, что продукты, насыщенные витамином D, могут дать защиту в долгосрочной перспективе. «Это приведет к похудению, к меньшим шансам заболеть или в легкой форме, но это в долгосрочная перспектива. Это долго надо делать, это не разовая история. В краткосрочной перспективе продукты питания никак не влияют вообще», — заявил он.