Диетолог рассказал об опасности сахарозаменителей

15 февраля 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Обычный сахар превосходит заменители по количеству побочных эффектов, уточнила Людмила Микитюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чрезмерное употребление сахарозаменителей может привести к расстройству кишечника и диарее. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк. При этом она подчеркнула, что сахар по-прежнему превосходит заменители по количеству побочных эффектов. «У сахарозаменителя всего две проблемы. Он может вызвать расстройство кишечника и диарею. Так как люди думают, что в составе нет сахара, то могут съесть чрезмерное количество продукта, содержащего сахарозаменитель», — приводит слова Людмилы Микитюк Пятый канал. Нутрициолог предупредила, что сахарозаменители опасны для людей с редким генетическим расстройством «фенилкетонурия». В организме таких пациентов не расщепляется фенилаланин. Он входит в состав аспартама — одного из самых популярных сахарозаменителей. Из-за этого производители этого продукта должны указывать, что он содержит фенилаланин, рассказала Микитюк. При этом, по словам врача, сахар намного опаснее заменителя. Он может привести к быстрому набору веса, частым перееданиям и сахарной зависимости. Кроме того, сахар является причиной частых высыпаний на лице и теле. Сахаросодержащие продукты могут стать причиной частых головных болей, мигреней и ухудшения зрения. Также у людей, часто употребляющих сахар, могут возникнуть проблемы с насыщением мозга кислородом, сообщила Микитюк. Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU посоветовал россиянам отказаться от продуктов с большим содержанием сахара во время пандемии коронавируса. Кроме того, он посоветовал сократить употребление жареного мяса и холодных напитков. Гинзбург советовал ввести в своей рацион пищу, которая содержит витамин D: морскую рыбу, печень трески, яйца и молоко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чрезмерное употребление сахарозаменителей может привести к расстройству кишечника и диарее. Об этом предупредила диетолог-нутрициолог Людмила Микитюк. При этом она подчеркнула, что сахар по-прежнему превосходит заменители по количеству побочных эффектов. «У сахарозаменителя всего две проблемы. Он может вызвать расстройство кишечника и диарею. Так как люди думают, что в составе нет сахара, то могут съесть чрезмерное количество продукта, содержащего сахарозаменитель», — приводит слова Людмилы Микитюк Пятый канал. Нутрициолог предупредила, что сахарозаменители опасны для людей с редким генетическим расстройством «фенилкетонурия». В организме таких пациентов не расщепляется фенилаланин. Он входит в состав аспартама — одного из самых популярных сахарозаменителей. Из-за этого производители этого продукта должны указывать, что он содержит фенилаланин, рассказала Микитюк. При этом, по словам врача, сахар намного опаснее заменителя. Он может привести к быстрому набору веса, частым перееданиям и сахарной зависимости. Кроме того, сахар является причиной частых высыпаний на лице и теле. Сахаросодержащие продукты могут стать причиной частых головных болей, мигреней и ухудшения зрения. Также у людей, часто употребляющих сахар, могут возникнуть проблемы с насыщением мозга кислородом, сообщила Микитюк. Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с URA.RU посоветовал россиянам отказаться от продуктов с большим содержанием сахара во время пандемии коронавируса. Кроме того, он посоветовал сократить употребление жареного мяса и холодных напитков. Гинзбург советовал ввести в своей рацион пищу, которая содержит витамин D: морскую рыбу, печень трески, яйца и молоко.